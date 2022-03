Denní hlášení a určení maximální marže. Tak chce stát kontrolovat čerpadláře

„Předpokládáme, že bude tento reporting spuštěn v řádu dnů, a to i zpětně k 21. únoru 2022,“ uvedla mluvčí ministerstva financí Anna Vasko. Kontrolu čerpacích stanic jako jeden z prostředků regulace skokově rostoucích cen pohonných hmot zmínil po jednání vlády premiér Petr Fiala.

Kromě ní se vláda rozhodla řidičům ulevit zrušením povinnosti přimíchávat do nafty povinnou biosložku, což by mohlo paliva zlevnit zhruba o jednu až dvě koruny a zrušením silniční daně pro osobní auta a dodávky a lehké nákladní vozidla do 12 tun. Zavedení cenového výměru stanovující maximální marži je podle ministerstva financí krajním řešením.

Cena nejprodávanějšího tuzemského paliva, benzinu natural se podle údajů platební společnosti CCS vyšplhala na průměrných 46 korun a šedesát haléřů a motorová nafta je aktuálně na 49 korunách.

Kromě běžných řidičů přírůstky ceny, která každý den povyskočí o více než korunu na litru paliva, trápí zejména zemědělce a kamionové dopravce. Ti si nyní stěžují, že jim vládou zavedená opatření nepomáhají.

„Kdyby čerpací stanice denně posílaly třeba esemesky o aktuálních cenách, tak na tom bude potřeba vytvořit tým lidí, kteří to budou na ministerstvu financí zpracovávat,“ uvedl předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Na konkrétní podobě reportování cen unie petrolejářů s úřadem stále jedná.

Zatímco podoba posledního opatření ještě není definitivně stanovená, ostatní dvě cesty k snížení ceny paliva mají podle kritiků významné trhliny. Například zrušení povinného přimíchávání biosložky nezbaví prodejce paliv povinnosti plnit emisní limity CO2.

„I když je zrušená takzvaná biopovinnost, tak paliváři stále musí biosložku přimíchávat, aby splnili emise CO2 a nebyli sankcionováni,“ uvedl mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.