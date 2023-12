Pod jednou střechou i po rozvodu. Jednotlivci si v USA nemohou dovolit pronájem

Manželé Danielle a Michael Tantoneovi si v roce 2022 koupili dům. Od banky si půjčili zhruba 600 000 dolarů (13,6 milionu Kč) s úrokovou sazbou 5,62 procenta. V budoucnu měli v plánu refinancování hypotéky. Manželství jim však nevyšlo a nyní se rozvádějí. Ani jeden z nich si ale nemůže dovolit v domě zůstat a splácet hypotéku sám. V jejich situaci jsou nuceni dům prodat, napsal The Wall Street Journal.

Někteří Američané se proto rozhodli zůstávat ve společné domácnost i po rozvodu. Mnozí o tom, jak žijí, ale neříkají kolegům v práci, neboť se taková situace zdá ostatním nemyslitelná, případně jsou z toho v rozpacích. Snaží se i kvůli dětem k sobě chovat co nejzdvořileji a vycházet navzájem do té doby, dokud nebudou moci bydlet odděleně.

Podle portálu některé páry nyní nespěchají ani v podání žádosti o rozvod. Důvodem mohou být kromě dalších výdajů v případě žití odděleně také nejistota ohledně zaměstnání či jiné dluhy – a to například v podobě studentských půjček.

Neúplná svoboda

Americký portál Newsweek připomněl, že inflace v USA byla v říjnu na 3,2 procentech, což je stále nad cílem americké centrální banky. Kromě cen nemovitostí tak zdražují i pronájmy. Podle odhadů vzrostla jejich cena za poslední dva roky o zhruba devět procent.

Nemovitosti jsou při rozvodech zvlášť ožehavým tématem. Jsou totiž často hlavním aktivem, které manželský pár má. S aktuálními vysokými sazbami hypoték může být obtížné dům prodat, vyvázat jednoho z manželů z hypotéky a sjednat hypotéku novou.

Své o tom ví například Marilyn Maycocková, která se rozhodla, že vyplatí svého manžela a refinancuje hypotéku. Nová úroková sazba, kterou jí banka nabídla, byla 6,45 procenta, ta předchozí byla 3,5 procenta.

Už bych do toho nešla

„Žít odděleně může být extrémně drahé,“ uvedla pro Newsweek terapeutka Katie Ziskindová, která se specializuje na manželské a rodinné poradenství. „Rozvedení lidé mohou žít v oddělených částech domu, každý v jiné místnosti,“ doplnila.

Pro žití s mužem po rozvodu se rozhodla například Marisa Heidtová. Vyjde to podle ní levněji a navíc mohou trávit oba stejně času se svým psem. S bývalým manželem se prý ale hádají stále. Doplnila, že nepociťuje stoprocentní svobodu, jelikož stále žije po boku svého expartnera. „Ale chováme se k sobě přátelsky a finančně to je výhodné,“ uvedla Američanka.

Naproti tomu někteří tvrdí, že žit pohromadě s ex za to nestojí. Například Nico Shanelová se zprvu rozhodla se svým bývalým manželem i nadále sdílet domácnost. V tu dobu nebyla zaměstnaná a starala se o děti. Bývalý manžel jí však vytýkal, že na domácnost nepřispívá. Proto se nakonec rozhodla odejít. „Žít s bývalým manželem nebylo snadné ani příjemné,“ uvedla Shanelová. „Znovu už bych do toho nešla,“ uzavřela podle Newsweeku.