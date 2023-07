Nezaplatit není ostuda. Přes 100 milionů Američanů potápějí dluhy za doktory

Američance Jenn Bakowské před několika lety diagnostikovali rakovinu. Od té doby se jí život obrátil vzhůru nohama. Kromě újmy na zdraví utrpěla i její peněženka. Faktury a upozornění, aby zaplatila, jí chodí do dnešního dne.

„Chodí mi 10 až 12 faktur za týden. Snažím se dělat, co můžu, ale nejde to,“ uvedla pro agenturu Reuters třiapadesátiletá Američanka, která žije na Floridě.

Ačkoliv je její stav už nyní stabilizovaný, do práce nechodí a dostává invalidní důchod. Náklady za její lékařskou péči se od roku 2019 pohybovaly kolem 30 000 dolarů ročně (648 660 Kč). Podle jejich slov jí s financemi musela značně pomoci také její rodina.

Matka dvou teenagerů je jednou z více než 100 milionů Američanů, kteří mají dluhy na zdravotní péči. Podle statistik neziskových organizací Peterson Center on Healthcare a KFF celkový dluh Američanů dosahuje částky 195 miliard dolarů (4,2 bilionu Kč).

Statistiky také uvádějí, že většina dluží méně než 1000 dolarů (21 600 Kč). Podle analýz neziskových organizací lidé s nízkými příjmy a zdravotním postižením mají tendenci na zdravotní péči dlužit více.

S dluhy pomáhá „neziskovka“

Bakowská obdržela před několika měsíci dopis od neziskové organizace RIP Medical Debt. Ta jí napsala, že část jejího dluhu ve výši 2600 dolarů (56 200 Kč) nemusí platit, jelikož už byl uhrazen.

Nejdříve si myslela, že jde o podvod. Pak si však zadala název společnosti do prohlížeče. „Konečně mi někdo pomohl. Že se někdo snaží pomoci lidem, jako jsem já, pro mě představuje obrovskou úlevu,“ řekla. Doma si dopis dokonce vystavila.

Nezisková organizace RIP Medical Debt funguje od roku 2014. Založili ji bývalí vymahači dluhů Craig Antico a Jerry Ashton. Organizace nakupuje nezaplacené faktury ve velkém množství, a to za zvýhodněnou sazbu.

„Každý dolar, který dostaneme, umožňuje zbavit se 100dolarového dluhu,“ cituje slova prezidentky organizace Allison Sessové portál Yahoo.

„Dar ve výši 10 dolarů umožňuje zbavit se dluhu ve výši 1000 dolarů, dar ve výši 100 dolarů pak dluhu ve výši 10 000 dolarů,“ doplňuje prezidentka organizace Allison Sessová.

Lidé o pomoc nemohou sami požádat. Pro to, aby jim organizace s jejich finanční situací pomohla, musí splňovat určité podmínky.

Organizace už pomohla s dluhy více než 6,6 milionům Američanů, jejich výše přesahovala 9,8 miliardy dolarů. Nezisková organizace má své partnery, spolupracuje také se státy, okresy i městy.

Dluhy mají i pojištění

Podle předsedy výzkumníka německého think-thanku Michaela Karpmana jsou největšímu riziku s úhradou financí za zdravotní péči vystaveni lidé, kteří si neplatí zdravotní pojištění. Přesto však většina dlužníků zdravotní pojištění má.

„Problematické jsou levné pojistky s vysokou spoluúčastní, takové vysoké částky si pak nemohou lidé dovolit zaplatit,“ uvedl Karpman.

Například v okrese Cook County v americkém státě Illinois má dluhy 14 procent domácností, podle tamní političky Toni Preckwinkle jsou právě dluhy na zdravotní péči hlavní příčinou osobního bankrotu.

Prezidentka organizace RIP Medical Debt upozornila také na problematiku léčení se doma. „Když mají lidé zdravotní dluhy, vyhýbají se lékařské péči. Naše zkušenosti ukázaly, že jakmile se lidé dluhů zbaví, jsou pak ochotní se k lékaři vrátit a čerpat takovou zdravotní péči, jakou potřebují, a nezkoušejí se léčit sami doma,“ řekla prezidentka Sessová.

S problémy se zaplacením se setkal i Jared Walker. Vysoké částky za zdravotnictví ho donutily v roce 2021 založit neziskovou organizaci Dollar For. Slouží jako „informační středisko“ a pomáhá pacientům snížit účty za lékařkou péči.

Organizace pomohla Američanům zbavit se dluhů ve výši 27 milionů dolarů (584 milionů Kč.) „První věc, kterou chcete říct poté, co někdo obdržel vysokou fakturu za lékařskou péči: Není to žádná hanba. Neudělali jste nic špatně,“ řekl Walker. „Všechno to souvisí se špatným systémem,“ doplnil.