Koupě domu v aukci se může proměnit na pověstného zajíce v pytli

Pokud jsou totiž v domě odpojeny inženýrské sítě, nedají se zjistit žádné úniky, vadné elektrické systémy ani další nebezpečí. Výjimkou nejsou případy, že původní majitelé dokonce úmyslně způsobí různá poškození, když zjistí, že přijdou o domov.

Slavný House One, dvakrát tak velký jako Bílý dům, se nakonec prodal ani ne za třetinu vyvolávací ceny.

Navíc se ceny mohou „zhoupnout“ jako na houpačce. Typickou ukázkou přehnaných představ o zisku představoval třeba „House One“ v Bel Air, který měl být prodaný za 500 milionů dolarů, než bankrot určil cenový strop a zastavil soutěž o nejdražší dům ve Spojených státech. Nová nabídka byla stanovena na 295 milionů dolarů.

Aukce však byla takzvaně absolutní, prodej tak musel skončit bez ohledu na dosaženou částku. Výsledek? Při uzavírání nabídek byla stavba údajně prodaná jen za 141 milionů dolarů po odečtení provizí. Čísla měla totiž zůstat tajná.

Mezitím hned v sousedství zkrachoval další developer. Luxusní, byť samozřejmě menší dům, šel do aukce už jen za necelých 30 milionů dolarů. Ukazuje se, že obrovský vliv na vzrůst cen staveb v Kalifornii mají stavební materiály a navýšené požadavky na platy kvalifikovaných řemeslníků.

Když majitel domu zmešká několik měsíců splátky hypotéky, banka nebo jiný věřitel může dát nemovitost do exekuce. Dražbu pořádají bankou najatí správci.

Věřitel doufá, že se mu vrátí to, co je ještě dluh na hypotéce, ale často dostane méně. Není povolené získat více nebo profitovat z aukce. V případech, kdy majitel domu mnoho let neplatil daň z nemovitosti, místní finanční úřady nad ní převezmou kontrolu a umístí ji do dražby daňového zástavního práva, které jsou v držení vládních orgánů.

Dům jde do aukce za 30 milionů dolarů.

Dražby se dělí na dva další typy aukcí. V potvrzovací aukci má věřitel na výběr, zda přijme nebo nepřijme vítěznou nabídku (jinými slovy, může odmítnout prodej, pokud je nabídka příliš nízká).

V absolutní aukci získává nemovitost ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Aukce nemovitostí obecně zahrnují prodej zabavených domů za zpravidla nižší než tržní hodnotu.

Mohou sloužit jako nízkonákladová brána k vlastnictví domů, ale zahrnují i spoustu rizik. V mnoha případech totiž dražitelé domů nedovolí zájemcům prohlédnout si dům, než potvrdí, že má na něj zajištěné finance.

Nemovitost je na prodej tak, jak je. A i když si kupec může před aukcí prohlédnout dům, často neví co hledat. Za zdmi nebo pod podlahou se mohou skrývat vážné problémy. Často jsou horší než obydlí vampírů z horrorových filmů. Hrad v Transylvánii z příběhu režiséra Francise Ford Coppoly „Bram Stoker’s Dracula“ je proti tomu skutečnou pohádkou.

Barové posezení u bazénu domu, který jde do aukce za 30 milionů dolarů.

Pokud jsou odpojené inženýrské sítě, nelze přijít na technické závady ani další problémy. Výherci aukce zůstane nemovitost bez ohledu na její stav. A reklamace možná není. Přitom pokud majitelé domů nesplatili splátky hypotéky nebo pozemkové daně, pravděpodobně zanedbali i základní výdaje na údržbu.

Co je na prodej

Tato nově vybudovaná a v dražbě nabízená nemovitost stojí na „ultra“ soukromém a oploceném svahu lemovaném stromy.

Dům navrhli architekti z Bowery Design Group, interiéry navrhla Faye Resnick. Stavba stojí na pozemku téměř jeden a půl hektaru. Chlubí se konzolovou architekturou, díky které se zdá, jako by se budova vznášela nad kopci a poskytovala ikonický výhled na centrum Los Angeles i oceán.

Jídelna je otevřená do obývacího pokoje.

Dům s moderní atmosférou nabízí umělecká svítidla a designové prvky, zasouvací skleněné stěny jsou připraveny vylákat majitelé ven na velkolepou terasu. Užijí si tři úrovně venkovního bydlení a zábavy.

Terasa v hlavním patře je určena k pohoštění přátel s výhledem na město. Patří k tomu večeře, koktejly a koupání v pětadvacet metrů dlouhém bazénu s takzvaným nekonečným okrajem.

Vchod do domu vede do prostředního patra, ve kterém jsou umístěny dva velké obývací pokoje, kuchyň s posezením a jídelna. Pod ním je patro určené k zábavě s kulečníkem, posezením u bazénu a barem s vinným sklípkem. Nechybí ani domácí kino. V nejvyšším patře jsou ložnice a koupelny.

Pohled na město přes bazén

Vyvolávací cena? Necelých třicet milionů dolarů. Nikdo však zatím neví, jal to dopadne. Výsledky dražby bude možné zjistit až po zapsání do katastru, které často díky právním požadavkům může trvat i několik měsíců.