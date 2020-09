Apple má větší cenu než sto britských nejhodnotnějších firem dohromady

Minulý měsíc se technologický gigant Apple stal první americkou firmou, jejíž tržní hodnota přesáhla dva biliony dolarů (44 bilionů korun). Od té doby jeho hodnota ještě stoupla na 2,29 bilionů dolarů (téměř 51 bilionů korun). Poslední srpnový den společnost takzvaně rozštěpila své akcie v poměru 4:1. Učinila tak proto, aby na podíly dosáhla širší škála investorů, tedy i méně movití potenciální podílníci. Jedna akcie se nyní obchoduje zhruba za 134 dolarů (přes 2,9 tisíc korun). Minulý týden byla její cena 500 dolarů (více než jedenáct tisíc korun).



Pro společnost Apple je koronavirová pandemie obdobím nebývalého růstu. V čase, kdy lidé zavření na home officech a v domácích karanténách spojovaly s okolním světem „jen“ technologie, rostly Applu tržby. Ve třetím čtvrtletí činily příjmy společnosti 59,7 miliard dolarů (více než 1,3 bilionů korun), o jedenáct procent víc než v témže období minulý rok. Jen tržby z prodeje iPhonů dosáhly 26,42 miliard dolarů (přes 586 bilionů korun).

V blízké budoucnosti sází Apple na nový model svého bestselleru, který má uvést ještě tento rok. Podle Bloombergu společnost požádala dodavatele, aby zhotovili alespoň 75 milionů nových iPhonů pro rok 2020. Populární smartphony tvoří téměř polovinu prodejů společnosti, v letních měsících dokonce šedesát procent. Podle webu Statista prodala firma v roce 2018 217,72 milionů iPhonů.



Dinosaurus na trhu

Naopak britské společnosti, které po desetiletí platily za nejziskovější na londýnské burze, strádají. Index FTSE 100 odepsal od začátku roku téměř čtvrtinu své hodnoty a nyní se pohybuje kolem celkové ceny 1,5 bilionů liber (skoro 45 bilionů korun).

Jeho portfolio zkrátka minul technologický rozmach zaznamenaný během pandemie v USA a v jiných koutech světa, píše list The Guardian. IT firmy, e-commerce a e-shopy těžily ze situace, kdy spotřebitelé zůstávali zavření doma. Naproti tomu v žebříčku FTSE 100 převládají firmy z oblastí nemovitostí, letectví, služeb a kamenného maloobchodu, tedy ze sektorů, které koronavirus srazil do kolen.

FTSE 100 Index Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE) zahrnuje sto společností, které mají ve Velké Británii nejvyšší tržní kapitalizaci a jejichž akcie se obchodují na londýnské burze.

Společnosti zahrnuté v indexu představují zhruba 81 procent celkového britského akciového trhu.

Nedávno se součástí indexu stala i česká firma Avast zabývající se kybernetickou bezpečností. Dalším známým jménem v portfoliu je například telekomunikační společnost Vodafone Group nebo maloobchodní řetězec Tesco. Zdroj: Wikipedie

„FTSE 100 je dinosaurus přeplněný těžkopádnými starosvětskými akciemi, které již nemohou nabídnout významný růst. Pokud index neopustí hranice librového trhu, pak plně podlehne britské ekonomice, která si vede hůř než ostatní,“ myslí si hlavní analytik trhu Neil Wilson působící na online platformě Markets.com.

Součástí portfolia FTSE 100 je i největší evropská banka HSBC. Její akcie si od začátku března odepsaly zhruba 37 procent a v polovině června bankovní dům přiznal, že bude muset propouštět ve velkém. Ve střednědobém horizontu má propustit až 35 tisíc zaměstnanců. Součástí indexu je i britsko-nizozemská ropná společnost Shell, kterou v březnu poškodil propad cen ropy, nebo výrobce potravin a produktů pro péči o tělo a domácnost Unilever, který si na jaře stěžoval na pokles poptávky po kosmetických přípravcích. Podle něj totiž lidé v době uzavřených ekonomik méně pečovali o svůj vzhled.