Apple a další giganti přesunou náklady na digitální daň na další subjekty

Krok Applu přichází v reakci na rozhodnutí Británie, Francie, Itálie, Turecka či dalších států zavést daň z digitálních služeb, což technologické giganty donutí odvádět vyšší částky. Apple ale rovněž uvedl, že část cenové úpravy je kvůli změnám v dani z přidané hodnoty (DPH), uvedl portál finanční televize CNBC.

„Když se změní daně nebo směnné kurzy, musíme někdy aktualizovat ceny, které uplatňujeme v souvislosti s naším obchodem App Store,“ uvedla ve svém sdělení firma. Ta poplatky upraví v Německu kvůli změnám DPH a kvůli novým daním z digitálních služeb ve Francii, Itálii a Británii. Ceny v App Store se v těchto zemích nezmění, sdělil Apple.

Ceny aplikací a nákupů v aplikacích v obchodě App Store se ale zvýší kvůli daňovým změnám v Chile, Mexiku, Saúdské Arábii a Turecku. Nic dalšího k tomu Apple na dotaz CNBC nesdělil.

Bílý dům stojí za americkými firmami

Daň z digitálních služeb je téma, které proti sobě postavilo Spojené státy na jedné straně a řadu zemí světa na straně druhé. Právě z USA pocházejí totiž velké technologické podniky, jichž se zdanění týká. Bílý dům je přesvědčen, že zavádění takových daní je nespravedlivé a diskriminační vůči americkým firmám.

Americká vláda se už nějakou dobu snaží s ostatními zeměmi hledat způsob, jak vyřešit rozdílný pohled na tuto problematiku. Washington se ale v létě rozhodl v dalších rozhovorech nepokračovat a zpochybnil, zda je vůbec možné dosáhnout dohody před koncem roku. V listopadu navíc čekají Spojené státy prezidentské volby.

O digitální dani uvažuje i Česká republika. Koaliční rada se v červnu shodla na pětiprocentní místo původně plánované sedmiprocentní sazby daně. Platit by měla od příštího roku a vztahovat se má na internetové firmy v Česku s globálním obratem nad 750 milionů eur (téměř 20 miliard Kč), které budou mít v České republice roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun.

Digitální giganti mají společnou strategii

Apple není zdaleka jedinou firmou, která se vyšší náklady v souvislosti s novými daněmi rozhodla přenést na někoho jiného. Další americká firma Google před pár dny zadavatelům reklamy oznámila, že od 1. listopadu tohoto roku bude na fakturách připočítávat dvouprocentní poplatek v souvislosti s daní z digitálních služeb v Británii. Týkat se to bude těch reklam, které jsou určeny britskému publiku.

„Důvodem tohoto poplatku je nová daň z digitálních služeb v zemi,“ sdělil Google zadavatelům reklamy. Firma uvedla, že poplatky pro službu Google Ads aktualizuje k 1. listopadu tak, aby odrážely novou digitální daň v Británii a Rakousku.

Podobně americký internetový prodejce Amazon v srpnu oznámil, že zvyšuje poplatky prodejcům v reakci na schválení digitální daně v Británii.

„Změny cen mě nepřekvapují,“ poznamenal analytik společnosti Fitch Solutions Dexter Thillien. „Neexistuje nic, co by v tom technologickým firmám zabránilo, i když to pro jejich image nevypadá dobře,“ řekl. Dodal, že to není ani tak otázka daní jako spíš konkurence, neboť koncoví uživatelé, ať už jsou to programátoři, prodejci a další, budou tyto služby potřebovat, a nakonec tu daň zaplatí.

„Sdružení pro internetový rozvoj ČR dlouhodobě podporuje narovnání podmínek na trhu na úrovni evropské nebo globální, protože současný daňový systém již neodpovídá skutečné situaci na trhu. Vzhledem k tomu, jak se například Google chová na trzích, kde již podléhá placení digitální daně, lze očekávat, že se podobně zachová i v českém prostředí, jestli zde začne podléhat placení daně,“ uvedla Tereza Tůmová ze SPIR. Podle ní existují indicie, že by poskytovatelé globálních online služeb mohli začít řešit povinnost odvádět digitální daň vyměřenou národními státy tak, že ji přenesou na další subjekty.