Velký bratr Amazon vydělává na zákaznících, prodává jejich data v reklamě

Jedno fyzioterapeutické centrum hledalo nové klienty. Nebylo nic jednoduššího, než on-line reklamu zacílit na lidi z okolí, kteří si v poslední době koupili v internetovém obchodě Amazon kolenní ortézu.

Když poskytovatel finančních služeb chtěl promovat své poradenství v oblasti penzí, svou reklamu přesně zacílil na lidi mezi čtyřicítkou a šedesátkou, kteří si nedávno na Amazonu objednali knihu o osobních financích. A reklama velké karetní společnosti se zase zobrazila těm, kdo v online obchodě používají karty vydané jinými bankami.

To jsou jen některé z příkladů, jak Amazon prodává znalost nákupního chování svých zákazníků. Tu pak různé firmy využívají ke zvýšení efektivity svých kampaní.

„Amazon má přesné povědomí o tom, co lidi kupují,“ říká Daniel Knijnik z reklamní agentury Quartile Digital, která databázi internetového gigantu využívá pro své zákazníky. „Pro zadavatele reklamy to je splněný sen,“ citují muže New York Times.



Prodej reklamy je dnes třetím nejdůležitějším pilířem podnikání společnosti Amazon, vedle internetového obchodu a cloudových služeb přes internet. Její reklamní byznys má podle odhadu banky Morgan Stanley hodnotu kolem 125 miliard dolarů (2,8 bilionu korun), víc než Nike nebo IBM. Jádrem jsou reklamy na obdobné produkty, které uživatel hledá na stránce Amazon.com.

Ví, co nakupujete, ale i kde bydlíte a co trápí vaše děti

Kromě toho, že Amazon ví, co lidé nakupují, ví také, kde bydlí (protože jim tam doručuje) a jaké platební karty využívají. Zná věk dětí svých zákazníků, díky doručování sirupů na kašel do dvou hodin také ví, kdo je zrovna nachlazený. Firma toho obratně využívá a rozšiřuje své reklamní služby založené na datech o zákaznících pro různé zadavatele.

Online reklama má různé nástroje, jak se dostat k zákazníkům. Například výrobce běžeckých triček pro ženy se může obrátit na Google, aby vytipoval lidi, o kterých si na základě jejich dřívějšího vyhledávání a surfování myslí, že jsou ženského pohlaví a zajímají se o běhání. Nebo může oslovit Facebook, aby reklamu zobrazoval členům ženských běžeckých skupin.

Reklama na Amazonu se v mnohém podobá Googlu nebo Facebooku - cílí na uživatele na základě jejich zájmů, vyhledávání a demografických charakteristik. Amazon ale umí odstínit odhadování tím, že reklamu prostě zobrazí lidem.

Samoobslužná reklamní platforma dává na výběr mezi stovkami segmentů zákazníků. Některé nástroje cílení reklamy jsou založené na nákupním chování, vznikají pak skupiny jako „nakupuje potraviny v zahraničí“ nebo „v minulém měsíci koupil mast na akné“.

Znalost demografického složení domácností pak umožňuje vznik skupin zákazníků typu „Má děti mezi 4 a 6 lety“. Jiné těží ze znalosti toho, jaká videa a média lidé na Amazonu využívají. Že si například nedávno pustili video s fitness nebo cvičením či konkrétním hercem.

Kromě svých nákupních zvyklostí dávají zákazníci Amazonu o sobě i další informace, které pak jdou využít při plánování reklamy. Například v sekci Garáž si může zákazník zadat parametry svého auta, aby si mohl být jistý, že díly, které tu nakupuje, do něj budou pasovat. V roce 2015 Amazon data z této sekce poskytl prodejci autopojištění, který pak mohl cílit na konkrétní skupiny lidí. Zadavatelé reklamy si mohou nyní vybírat řidiče aut s konkrétními parametry a těm pak svou nabídku zobrazovat.



Amazon také firmám nabízí, že porovná svou zákaznickou databázi s jejich. Reklama se pak zobrazuje těm, kdo jsou na obou seznamech.



