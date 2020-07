Amazon zažívá za pandemie zlaté časy. Akcie už stojí 3 000 dolarů za kus

„Amazon se zdá nezastavitelný“ či „Jeff Bezos oslavuje.“ Tak zahraniční média hodnotila překvapivě rychlý růst, kterého Amazon na burze dosáhl. Jen během uplynulého týdne hodnota jeho akcií vzrostla o zhruba tři sta dolarů a poprvé tak pokořila symbolickou hranici 3 000 dolarů (71 tisíc korun) za kus.



Od začátku roku tak hodnota cenných papírů vzrostla o 57 procent. Během prvního čtvrtletí přitom jejich cena klesala a těsně před začátkem celosvětové pandemie covid-19 se prodávaly za zhruba 1 600 dolarů.

Tržní kapitalizace firmy se tak teď pohybuje kolem 1,5 bilionu dolarů – tedy v hodnotách, kterých zvládly dosáhnout už jen Apple a Microsoft. Jeff Bezos díky tomu od začátku roku zbohatl o 57 miliard. Tedy o více, než kolik je celkové jmění Elona Muska.



Rychlý nárůst hodnoty podle analytiků dokazuje, jak moc technologickým firmám pandemie nahrála do karet. Akcie Amazonu a podobných firem budou podle nich dál růst. „Sice nejsou levné, ale zároveň nejsou ani zvlášť drahé,“ řekla CNBC Nancy Tenglerová ze společnosti Laffer Tengler Investments.



Lidé se totiž nakupování po internetu a využívání moderních technologií, které hodnotu těchto společností ženou kupředu, nejspíš jen tak neodnaučí. Pokles hodnoty tak technologickým společnostem nejspíš nehrozí i přesto, že většina americké ekonomiky míří k recesi.

Amazon není sám

Z rekordu se v pondělí kromě Amazonu mohli radovat i například akcionáři Netflixu, PayPalu, společnosti Nvidia nebo Adobe, píše web CNN. Agentura Bloomberg pak k rekordu amerického gigantu navíc poznamenává, že by se cena jeho akcií mohla ještě dále zvýšit. Firma totiž v průběhu července představí své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku.

Analytici CNBC však zároveň upozorňují na to, že růst firmy překonal předpoklady ekonomů. V příštích týdnech by tak podle nich mohla cena klesnout na zhruba 2 800 dolarů za kus. Až z těch by podle nich měla začít postupně pomalu růst.