Amazone, zabal to, vzkazuje Musk Bezosovi. Nelíbí se mu cenzura obsahu

Elon Musk se na adresu Bezosova Amazonu vyjádřil poté, co se na Twitteru objevil příspěvek newyorského novináře a autora Alexe Berensona. Právě jemu Amazon odmítl prodávat novou knihu. Na svém profilu proto sdílel e-mail, který obdržel od Amazonu. V něm mu prodejní portál sděluje, že knihu, kterou publikoval, nebude na Amazonu možná prodávat.



Šlo o knihu s titulem Unreported Truths About COVID-19 and The Lockdown (tedy volně přeloženo Nezveřejněná fakta o covidu-19 a karanténě). Publikace newyorského novináře se okamžitě po vydání stala velmi populární především mezi zastánci konspiračních teorií, Amazon se ji však ze své nabídky knih rozhodl vyřadit.

Rozhořčeného autora v komentářích nepodpořil nikdo jiný než Elon Musk. „Tohle je šílené. Amazone, je na čase to zabalit. Monopoly nikdy k ničemu dobrému nevedou,” vyjádřil se Musk. Jeho tweet, v němž označil samotného Bezose, upoutal velkou pozornost lidí, kteří začali Muska prosit, aby založil konkurenční portál Amazonu.

Musk a Berenson mají v mnoha ohledech podobné názory. Oba totiž nezávisle na sobě označili koronavirovou pandemii za zbytečnou paniku a celý mediální humbuk kolem jim připadal hloupý. Oba rovněž mylně tvrdili, že děti jsou proti covidu imunní.

Šéf Tesly má k pandemii svérázný postoj již dlouho. Již v minulosti se vyjádřil, že počet obětí je nadhodnocen, a to i přesto, že američtí experti uvádí, že skutečná čísla jsou ještě mnohem vyšší. Za fašistické označil i zavírání podniků a sám bojoval za znovuotevření své továrny v Kalifornii.

„Elone, vytvoř nám sociální síť a nákupní portál. Nedovol, aby v nich pracovali nacisté, dávej zaměstnancům slušné platy a firemní benefity,” prosí twitteroví uživatelé Muska.

Oba miliardáři mezi sebou soupeří již dlouho. V poslední době nabírá rivalita na obrátkách především kvůli snaze obou boháčů o dobývání vesmíru.



Sám Bezos se ke komentáři šéfa Tesly nevyjádřil, Amazon později uvedl pro Business Insider, že kniha byla odstraněna omylem a pracuje se na její opětovné instalaci do systému.

Amazon má s odstraňováním obsahu, který obsahuje nepodložené vědecké fakty bohatou historii. V minulém roce například stáhl několik videí, které pojednávají o škodlivých účincích očkování. Momentálně podobně bojuje i proti knihám obsahující konspirační teorie o novém typu koronaviru.