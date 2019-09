Zoot vstává z popela. Výdejny radosti míří také do malých měst

„Zůstane jim osvědčený název Výdejna radosti. Fungovat budou v tradičních prodejnách daného místa. Nejčastěji jde o zavedený obchod s módou, kde jsou i zkušební kabinky,” přibližuje ředitel Zootu Lukáš Uhl s tím, že takto dostupné už jsou výdejny v Novém Městě nad Metují, Písku, Příbrami, Strakonicích a Frýdku-Místku.

A přibývat budou i další města, zejména ta s počtem obyvatel kolem dvaceti tisíc. V následujících měsících by mohlo jít až o několik desítek.



Zoot si tak rozšíří svou síť výdejen, na které celý jeho koncept stojí a kterou se odlišuje od ostré zahraniční konkurence jako jsou módní e-shopy Zalando či About You, které začaly válcovat český trh plošnou reklamou a masivními slevami. A předběhly tak co do velikosti Zoot.



Zoot měl dosud výdejny hlavně ve velkých městech jako je Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové či České Budějovice a Plzeň. Poté, co se dostal do insolvence a novým majitelem se stal Natland, který skoupil pohledávky, byly některé výdejny navíc zavřeny. Z původních více než dvacet jich zbylo 18. Podle Uhla ale šlo o takové, které byly relativně blízko stávajících a zeštíhlení jejich počtu se výrazně neprojevilo.



Provozovat vlastní výdejnu je hodně drahá věc. Počítat se musí s vyššími nájmy, pokud chtějí být na frekventovaných místech, zaplatit se musí zaměstnanci, a ještě se musí její provoz vyvážit natolik, aby neprodělávala na vratkách. Proto je postupně noví manažeři Zootu předělávají na jakési prodejny s výdejem, tedy přidávají na ně více zboží, které si zákazník může koupit rovnou tam.



Nově budovaná síť výdejen v už stávajících prodejnách na menších městech proto vyjde výrazně levněji. Zákazník si zde bude moci zboží před zaplacením vyzkoušet jako na klasické výdejně. A zboží zde i reklamovat.



Právě proto, aby mu výdejny neprodělávaly, zavedl Zoot i poplatek 49 korun za vyzvednutí zboží na nich, pokud je objednávka nižší než 1600 korun. Naopak zdarma je nyní vyzvednutí v Zásilkovně, kde si ale nelze zboží vyzkoušet, což je pro hodně zákazníků klíčové.



Letošní tržby očekávají manažeři Zootu zhruba kolem 750 milionů korun, loni šlo o miliardu. Stojí za tím jak slabý začátek roku, kdy společnost neplatila za zboží a tenčil se jak výběr na webu, tak nižší výdaje na marketing.



Mezitím do reklamy mohutně zainvestovaly firmy jako Zalando či About You, které letos mohu dosáhnout podle odhadů lidí z byznysu na tržby kolem dvou miliard korun. Celý trh s online módou je odhadován na zhruba dvacet miliard korun.