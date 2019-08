Souboj o online módu. Zoot se vrací, ale Zalando a About You ho předběhly

„Počkáme, jaké bude mít Černý Most výsledky, a podle toho určíme, jestli bude jedna nová prodejna za rok, dvě, či dvacet,“ popisuje marketingový šéf Zootu Robert Vojáček další plány. Jasno by podle něj a Lukáše Uhla, generálního ředitele Zootu, mělo být zhruba do půl roku.

Zároveň Zoot předělává větší ze svých 18 výdejen tak, aby si zákazník mohl na místě vybrat a koupit větší množství zboží než dosud. První u stanice metra Budějovická v ­Praze už má přestavbu za sebou.

„Velkých výdejen, které půjdou předělat, je zhruba pět až šest. Zbytek budeme chtít s ­největší pravděpodobností přemístit do větších prostor v rámci daného města nebo městské části,“ popisuje Uhl s tím, že tyto změny očekává až napřesrok.

Cíl je snížit náklady na obsluhu výdejen, které z ­logistických kanálů patří k nejdražším. Příklad z první předělané výdejny podle šéfů Zootu ukazuje, že marže z prodaného zboží zaplatí náklady na vyzvedávání balíčků. K tomu směřují i další kroky, například poplatek 49 korun za vyzvednutí objednávky na výdejně, objednávky, jejíž cena nepřesahuje 1­600 korun. Podle Uhla ve velkých číslech příliš velký dopad vidět není, ale více zákazníků preferuje nyní Zásilkovny, které jsou zadarmo.

Tržby Zootu po loňské miliardě letos klesnou zhruba na 750 milionů korun. Stojí za tím jak slabý začátek roku, kdy společnost neplatila za zboží a tenčila se její nabídka, tak okleštěné výdaje na marketing. Web e-shopu dříve navštívilo 150­až 200 tisíc lidí denně, dnes je to zhruba polovina.



Tvrdý útok na špičku

Konkurenti, kteří vstoupili na tuzemský trh loni, mezitím masivně investují do reklamy. Německé Zalando a­ About You před pár týdny nasadily slevy až 70 procent výměnou za to, že si lidé stáhnou jejich aplikaci.

„Vzhledem k tomu, že je pro nás Česko stále novým trhem, zaměřujeme se na zvyšování povědomí o ­značce, abychom se stali prvním místem, kam čeští zákazníci zamíří, když pomyslí na módu,“ potvrzuje marketingový šéf Zalanda Dawid Pożoga.

A akce na české zákazníky zabraly. Jan Penkala, konzultant v e-commerce, dělal průzkum mezi 350 lidmi a zjistil, že pro 80 procent nakupujících to byl první nákup v e-shopu Zalando. Lidé si přitom aplikaci většinou neodinstalují a většina plánuje nakupovat znovu.

„Slevové akce považuji za velmi úspěšné, odbourávají rychle bariéry pro online nákupy – včetně relativně pohodlného vrácení zdarma či bezproblémového placení dopředu – a dostávají se lidem do telefonu s aplikací, což je klíčové do budoucnosti, protože konverze v mobilní aplikaci jsou vyšší než na mobilním webu,“ popisuje Penkala. Za pouhé tři dny mohlo podle něj Zalando utržit 600 až 700 milionů korun.

„Velké módní e-shopy využívají velké slevové akce poměrně často, a pokud to mají dobře spočítané, je to legitimní strategie. V­ krátkodobém horizontu se to určitě nevrátí, ale myslím, že na takovou akci vedení Zalanda nahlíží dlouhodobou optikou,“ doplňuje Hana Zachová, brand manažerka internetového módního vyhledávače Glami.

Obrat dvě miliardy ročně

Otázkou je, jestli po slevách dochází k útlumu nákupů, nebo utracené peníze vydali zákazníci navíc. Názory se různí, podle Penkaly lze očekávat několikaměsíční útlum, naopak Glami nižší poptávku nevnímá. „Akce Zalanda a ­About You mohly spíše přesvědčit některé zaryté zákazníky kamenných obchodů, aby vyzkoušeli online nakupování,“ míní Zachová.

V každém případě je zřejmé, že se Zalando a About You dostanou už po roce nad úroveň Zootu v jeho dobrých letech. „Zalando do aktuální slevové akce jelo tempem cca 60 ­až 65 tisíc objednávek měsíčně, nyní mu akce přidala zhruba 300 tisíc objednávek, takže za celý rok to dělá obrat asi dvě miliardy korun,“ odhaduje Penkala.

Podobně na tom bude About You, které mělo silnější start. K dalším velkým hráčům patří v oblečení Lidl, Tchibo či Sportisimo. Silný online prodej má i převážně kamenný řetězec H&M. Celý trh s online módou přitom Glami odhaduje na více než 20 miliard, odhady dalších manažerů z­ byznysu jsou o něco střízlivější.

Manažeři Zootu jsou si vědomi, že silou velké řetězce nepřetlačí. Obavy, že je v době slev na Zalandu všichni zákazníci opustí, se ale podle Vojáčka nepotvrdily. Propad činil asi deset procent.

Masivní kampaně Zoot nechystá, místo toho jde cestou společných marketingových kampaní. První začne v září se značkou Dorothy Perkins.