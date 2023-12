Lidé šetří na hračkách. Hasbro propustí dvacet procent zaměstnanců

„Nepříznivé vlivy na trhu, které jsme očekávali, se ukázaly být silnější a vytrvalejší, než jsme se domnívali,“ uvedl generální ředitel Hasbra Chris Cocks. Společnost, která je konkurentem firmy Mattel, koncem loňského roku zaměstnávala zhruba 6 490 lidí.

Akcie Hasbra se v reakci na zprávu o dalším rušení pracovních míst propadly zhruba o šest procent. Akcie společnosti Mattel, která je mimo jiné výrobcem panenek Barbie, také klesly o více než procento.

Spotřebitelé na celém světě se stále potýkají s dopady vysoké inflace, která je nutí omezovat zbytné výdaje, kam patří i hračky, napsala agentura Reuters. V říjnu se firma připojila k rivalovi Mattel a obě firmy varovaly před slabou vánoční sezonou. Spotřebitelé podle nich před nejdůležitějším obdobím pro maloobchodníky šetří.

„Nepříznivé podmínky, které jsme zaznamenali v prvních devíti měsících roku, pokračují i před svátky a situace pravděpodobně přetrvá i v roce 2024,“ dodal Cocks.

Přesně jak jsme předpokládali

Nová situace do určité míry koresponduje s chmurnými výhledy společnosti Hasbro na vývoj hračkářského průmyslu, které zveřejnila zhruba před rokem. „Společnost Hasbro se dívá na data v reálném čase a podle ní vstupujeme do fáze určité nejistoty ohledně ochoty spotřebitelů strávit inflaci,“ vysvětlila loni v únoru obavy hračkářské firmy ředitelka investiční banky Jefferies Stephanie Wissinková.

Hasbro tehdy uvedlo, že v roce 2022 očekává růst tržeb v nízkých jednociferných číslech. Finanční ředitelka Deborah Thomasová doplnila, že ačkoli odvětví hraček a her v posledních dvou letech rostlo nadprůměrným tempem, výrobce nepředpokládá, že by tento trend do budoucna pokračoval. „V příštím roce (2023) očekáváme zpomalení nebo dokonce pokles tohoto odvětví,“ uvedla Thomasová.