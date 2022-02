Když dva dělají totéž. Hračkoví giganti vidí budoucnost oboru každý jinak

Společnost Mattel předpokládá, že zákazníky vyšší ceny nezaskočí a nákupy hraček budou dále pokračovat ve stejném objemu i frekvenci jako během pandemie. Naopak společnost Hasbro svůj optimismus mírní a očekává, že růst prodeje hraček v příštích dvou letech výrazně zpomalí. Zákazníci podle ní své úspory budou opět investovat do cestování a volného času, činností, které byly během pandemie utlumeny.

Když Barbie boduje

Optimismus společnosti Mattel přichází na základě úspěšného obratu, za nímž stojí především její klíčová značka Barbie. Ta společnosti vykázala nejlepší celoroční prodejní výsledky ve své více než 60leté historii. Oživení se ale dočkaly i jiné značky, jako například American Girl, Fisher-Price a Thomas and Friends, které dlouhodobě nevykazovaly valné zisky.

Tržby Mattelu ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 10 procent na přibližně 1,80 miliardy dolarů a překonaly tak odhady analytiků, kteří predikovali pouze 1,66 miliardy dolarů. Společnost v roce 2022 očekává růst čistých tržeb o 8 až 10 procent a v následujícím roce pak růst vysokým jednociferným tempem. Dříve předpovídala pro oba roky růst v řádu středních jednociferných čísel.

„Rok 2021 byl dalším rokem silných finančních výsledků. Za poslední čtyři roky jsme dosáhli významného posunu. Naše plány pro rok 2022 a cíle pro rok 2023 odrážejí dynamiku a důvěru v budoucí výsledky,“ uvedl finanční ředitel společnosti Anthony DiSilvestro.

Akcie společnosti Mattel navíc během minulého týdne vzrostly o více než

13 procent. V pondělí (14. února 2022) uzavřely na hodnotě

24,20 amerických dolarů. Její tržní kapitalizace dosáhla částky 8,48 miliardy dolarů. Analytici v současné době drží průměrnou cílovou cenu společnosti na 30 dolarech, což představuje 24 procent nárůst do budoucna.

K sebevědomí Mattelu přispívá i nedávná zpráva, že firma získala zpět licenční práva na panenky princezen společnosti Disney. Ztráta licence v roce 2016 zanechala v obchodním portfoliu společnosti obrovskou díru a z tohoto deficitu se jí podařilo dostat teprve nedávno.

Společnost se také v roce 2023 dočká uvedení svého prvního filmu pod hlavičkou společnosti Mattel Films. V komedii Barbie bude hlavní hrdinku hrát Margot Robbie, zatímco Kena Ryan Gosling.

Promyšlená taktika

Výhled konkurenční společnosti Hasbro na vývoj hračkářského průmyslu v bližší i vzdálenější budoucnosti je mnohem konzervativnější. „Společnost Hasbro se dívá na data v reálném čase a podle ní vstupujeme do fáze určité nejistoty ohledně ochoty spotřebitelů strávit inflaci,“ vysvětluje obavy hračkářské firmy ředitelka investiční banky Jefferies Stephanie Wissinková.

Minulý týden společnost Hasbro uvedla, že v roce 2022 očekává růst tržeb v nízkých jednociferných číslech. Finanční ředitelka Deborah Thomasová uvedla, že ačkoli odvětví hraček a her v posledních dvou letech rostlo nadprůměrným tempem, výrobce hraček nepředpokládá, že by tento trend pokračoval. „V příštím roce očekáváme zpomalení nebo dokonce pokles tohoto odvětví,“ uvedla Thomasová.

Za zmínku rovněž stojí, že společnost Hasbro má od 25. února 2022 nového generálního ředitele. Chris Cocks, bývalý prezident společnosti Wizards of the Coast, přebírá otěže po dočasném generálním řediteli Richi Stoddartovi, který tuto pozici zastával po náhlém úmrtí Briana Goldnera v říjnu 2021.

Analytici spekulují, že Hasbro možná záměrně nastavuje své cíle na několik příštích let nízko, protože se Cocks ve své nové funkci teprve zabydluje.

Hasbro navíc bere v úvahu i dopad pandemie na svou filmovou produkci. Premiéra jeho nejnovějšího filmu Transformers: Probuzení monster se odložila až na rok 2023, což se také promítá do zpoždění prodeje vstupenek a licenčních produktů.

Akcie společnosti Hasbro skončily tento týden v podstatě beze změny, a to navzdory výraznému zvýšení zisku za čtvrté čtvrtletí. Tržby vzrostly o 17 procent na 2,01 miliardy dolarů, to bylo nad odhady analytiků ve výši 1,87 miliardy dolarů, a to navzdory výpadkům zásob během sváteční sezony způsobeným narušením globálního dodavatelského řetězce.

Akcie Hasbro v pondělí uzavřely na hodnotě 94,56 dolarů. Analytici v současné době drží průměrnou cílovou cenu 112 dolarů, což představuje nárůst o 20 procent. Současná tržní hodnota společnosti činí

13,05 miliardy dolarů.

„Ze společnosti Mattel je cítit důvěra a optimismus,“ uvedl Gerrick Johnson, analytik společnosti BMO Capital Markets. „Naopak Hasbro zaujalo k budoucnosti defenzivní postoj.“ Podle něj jen budoucnost ukáže, kdo z nich měl pravdu.