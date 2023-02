Těžké časy pro hračkáře. Mattel volá na pomoc dinosaura Barneyho

„Animovaný seriál určený předškolním dětem bude mít celosvětovou premiéru v roce 2024,“ uvedl výrobce hraček v pondělním prohlášení. V plánu výrobce jsou knihy, oblečení a doplňky, stejně jako hračky i obsah pro YouTube.

Podobně jako i další společnosti také Mattel sahá nyní do svého rezervoáru, aby za nové ekonomické situace rozvíjel další obchodní příležitosti. V letošním roce se plánuje uvedení filmu Barbie s Margot Robbie v hlavní roli.

Hračkářská společnost Mattel vykázala loni nejlepší celoroční prodejní výsledky ve své více než 60leté historii. Oživení se ale dočkaly i jiné značky, jako například American Girl, Fisher-Price a Thomas and Friends, které dlouhodobě nevykazovaly valné zisky.

I tak výrobci hraček Mattel a Hasbro Inc. zaznamenali na konci loňského roku nižší výsledky, než očekávaly. Firmy se odvolávají na nepříznivé prázdninové klima i na to, že se jim během pandemie, kdy rodiče utráceli za děti víc, dařilo lépe.

Společnost Mattel nedávno obnovila svou značku Monster High a obnovila franšízu Masters of the Universe z 80. let. A to jak novým obsahem, tak spotřebními produkty.

Původní seriál Barney a jeho přátelé poprvé uvedla americká stanice PBS v roce 1992. Ten nový bude koprodukovat jednotka společnosti Corus Entertainment Inc. společně s Mattel Television.

„Barneyho poselství lásky a laskavosti obstálo ve zkoušce časem,“ uvedl v prohlášení ředitel franšízy a globální šéf spotřebitelských produktů společnosti Mattel Josh Silverman. „Využijeme nostalgie generací, které s Barneym vyrůstaly, a nyní jsou sami rodiči, a představíme ikonického fialového dinosaura nové generaci dětí a rodin po celém světě prostřednictvím obsahu, produktů i zážitků,“ dodal.