Košík a Kaufland si plácli. Německý řetězec bude poprvé prodávat online

„Kaufland oficiálně vstupuje do online světa se svými vlajkovými produkty. Toto spojení nám přišlo příhodné, naše firma má široké portfolio vlastních značek potravin, Košík má zase silnou online platformu. Oba podniky navíc sdílí podobné hodnoty a tím pádem je tato spolupráce více než příjemná,“ uvedl CEO společnosti Kaufland Stefan Hoppe na tiskové konferenci.



„O spolupráci s Kauflandem jsme hodně stáli. Začali jsme vyjednávat už v říjnu, ale pak nám to celé zkomplikoval koronavirus. Líbí se nám, že Kaufland nabízí velmi širokou škálu produktů za příjemné ceny. Od klasických potravin přes bio, vegetariánské či bezlaktózové výrobky až po vlastní značku piva. Máme snahu, aby si naši partneři, mezi které momentálně paří Iceland, Delmart a Wine food, nekonkurovali a věříme, že Kaufland naši nabídku hezky doplní,“ pochvaluje si spolupráci ředitel Košíku Tomáš Jeřábek.

Problémové rohlíky a berlínský neúspěch

Obě firmy pocítily dopad koronavirové pandemie. „Chtěl bych moc pochválit všechny české zaměstnance. Ukázali, že jsou silný a motivovaný tým. Za pochodu jsme museli přepracovat celou obchodní strategii a podmínky. Byli jsme jedni z prvních, kteří instalovali plexiskla na ochranu zaměstnanců a sháněli jim roušky takřka po celém světě,“ popisuje situaci v Kauflandu Hoppe.



„Zároveň nás to donutilo klást ještě větší důraz na hygienu. Z jedné věci jsem však byl překvapený nejvíce, a to z prezentace rohlíků na prodejně. Když jsem poprvé přijel do Česka, byl jsem fascinovaný tím, že jsou tam volně a lidé se v nich přehrabují. To se teď musí změnit a zabezpečíme je nějakým boxem. Očekáváme ovšem, že nám kvůli tomu padnou tržby. Celkově po této pandemii očekáváme nižší obraty,“ dodává Hoppe.



Košík si koronavirovou krizí prošel takřka v první linii. „Předvánoční období bylo proti prvním týdnům pandemie procházka růžovou zahradou. Navýšily se nám objednávky o 35 procent a naši zaměstnanci absolutně nestíhali. Věřím ale, že svět nám klade do cesty různé překážky a zkouší nás, takže jsme si i z této situace odnesli něco dobrého. Byla to pro nás taková vzpruha a došlo nám, že to musíme dělat především pro lidi, což ani jinak nejde, jelikož stále nevyděláváme, ale pouze investujeme,“ říká Jeřábek.

Online rozvoz Kaufland nezkouší poprvé. V minulosti již o něco takového usiloval v Berlíně, bohužel však neúspěšně. „Šlo o to, že jsme převzali řetězce a naši vlastní zaměstnanci rozváželi jídlo. Došlo nám ale, že Němci mnohem raději nakupují přímo v obchodech a na rozdíl od Čechů online služeb příliš nevyužívají. Projekt byl tedy prodělečný a asi po roce jsme ho zastavili. I proto nám došlo, že je pro nás lepší se spojit přímo s dodávkovou službou a nedělat si vše samostatně,“ popisuje Hoffe.

Pouze lokální potraviny ne

Ačkoliv mnoho supermarketů momentálně klade důraz především na distribuci od českých dodavatelů, Jeřábek ani Hoppe s tím nesouhlasí. „Česko je soběstačné pouze v obilí a hovězím mase. Nemáme tu dobré BIO produkty a myslím si, že na sílu tlačit české produkty je populismus,“ říká Tomáš Jeřábek.



„Já se cítím být jako Evropan a zahraniční spolupráce je pro mě důležitá. Kdybych měl v Kauflandu prodávat pouze české vepřové maso, musel bych ho nabízet mnohem méně a za vyšší cenu, což by nikdo neocenil. Osobně si tedy myslím, že nabízet jednostranně pouze lokální produkci je nesmysl,“ doplňuje ho Hoppe.

Kaufland, který spadá podobně jako Lidl pod německou maloobchodní skupinu Schwarz, působí v České republice již od roku 1998. V současnosti má na našem území 134 prodejen a dvě distribuční centra. Je také jedním z největších českých zaměstnavatelů, momentálně zde pracuje přes 23 tisíc lidí.

Kromě Česka působí Kaufland ještě v dalších sedmi zemích světa a to konkrétně v Německu, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku.