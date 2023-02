Odhalte nefér firmy na soláry či tepelná čerpadla. Pozor na zálohy, radí experti

Co se týče fotovoltaiky, první záloha po podpisu smlouvy standardně činí deset až 40 procent. Společně s druhou, která se vyplácí po začátku montáže a po získání smlouvy na připojení k síti, by částka vyplacená předem neměla činit více než 70 procent celkové ceny. Kvalitní firma podle Cechu akumulace a fotovoltaiky pomůže i s vyřízením dotací. Rovněž by měla nabízet adekvátní záruku, která je obvykle v případě samotných solárních panelů až na pětadvacet let.

Může se stát, že vám firma bude nabízet to, co má zrovna na skladě, a přesvědčí vás, že je to to nejlepší. Petr Horký ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel