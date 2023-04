Vybrali zálohy a panely nikde. Solární firma už nebere telefony, zuří klienti

„Ano, s nabídkou prodeje za námi Malina přišla, ale odmítli jsme ji,“ sdělil Hospodářským novinám majitel velké společnosti působící v solárním byznysu a obnovitelných zdrojích energie, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle informací HN energetický holding Malina Group za poslední měsíce uzavřel tisíce zakázek, za které vybral dopředu statisícové zálohy. Společnost se chtěla stát dominantní na českém trhu se solárními panely. Nyní se však z dostupných informací zdá, že domluvené dodávky firma není schopná dodržet, uvedl deník.

Tomu nasvědčují i hromadící se recenze nespokojených zákazníků. „Tak záloha zaplacena, papíry vyřízeny a fotovoltaika nikde. Firma nekomunikuje. Ani centrála, ani obchodní zástupce. Jen posali omluvný email se sliby jak se s námi spojí a nic. Ani materiál zatím nedovezli,“ napsal jeden z nich na webu Voltaico.

„Deset měsíců od podepsání smlouvy a nic. Kasírovat zálohy to jo, ale dodržovat smlouvu to ne. Komunikace žádná, dovolat se nedá,“ konstatoval další zákazník. Dle recenzí firma nebyla schopna dokončit ani některé objednávky z loňského dubna. Někteří zákazníci kvůli tomu již podali i žalobu.

Malina Group nyní nekomunikuje se zákazníky ani s novináři. Zákaznická linka hlásí obsazené konzultanty. A s PR agenturou AMI Communications, která pro firmu vykonávala tiskový servis, byla rozvázaná spolupráce. Vedení na dotazy novinářů rovněž nereaguje. Kontakt na šéfa Cyrila Regnera zmizel i z webu.

Dle webu EnergoZrouti může být hlavním problémem firmy to, že přijala velké množství nových zakázek, avšak nemá dostatečné množství montážních kapacit. Právě montážní dělníci stejně jako revizní technici totiž na trhu se solárními panely v současné době chybí.

Firma podle HN obchází další velké hráče na solárním trhu v Česku. Má jim nabízet tři možnosti. Chce, aby firmy buď převzaly celý holding, nebo pod sebe přebraly nedokončené zakázky, anebo na jejich dokončení s Malinou spolupracovaly. O tom, že by některá z firem na nabídku kývla, informace nejsou. Naopak tři z oslovených ji odmítly.

Jsme nejrychlejší na trhu, tvrdil šéf

Společnost působí na trhu od roku 2021. Díky rychlému růstu a silnému PR se dostala mezi největší dodavatele solárních panelů. Před půl rokem měla společnost dobré obchodní výsledky. Za rok působení stihla firma nainstalovat 1 500 fotovoltaických elektráren a její šéf Cyril Regner vychvaloval rychlost dodávek.

„V Malině máme velkou výhodu, protože vlastníme výrobní továrnu přímo v Číně. Komponenty si vyrábíme pod vlastní značkou Gen2 a máme díky tomu plné sklady. Našim zákazníkům zajišťujeme nejrychlejší instalace na trhu,“ řekl podnikatel Regner loni v prosinci v rozhovoru pro iDNES.cz.

Regner dále avizoval, že firma se v letošním roce bude soustředit mimo jiné na komunitní energetiku kvůli nové legislativě. „Právě na bytové domy a průmyslové podniky se chceme v Malině v dalších měsících a letech také zaměřit,“ dodal podnikatel.

V letošním únoru se již ale objevovaly zprávy, že holding ztrácí pracovníky, kteří provádí montáže panelů a nestíhá zakázky. Její šéf Regner však v rozhovoru pro Hospodářské noviny ještě v únoru ujišťoval, že firma vše zvládne.

„Všechno jsou to problémy, které se snažíme řešit velmi rychle a efektivně. Určitě to zvládáme,“ sdělil v únoru Regner. Pád společnosti by mohl dle expertů ohrozit reputaci dalších českých firem v tomto odvětví.

Majitel holdingu podnikatel Cyril Regner na konci letošního března skončil na postu předsedy představenstva a odešel do dozorčí rady. Kvůli odchodu Jáchyma Béma z rady, syna bývalého pražského primátora Pavla Béma za ODS, se stal Regner jediným jejím členem. Představenstvo má nyní rovněž jediného člena, tím je Jan Urban.