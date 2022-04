Boom tepelných čerpadel. Návratnost investice bude dlouhá, míní odborník

Podle odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka je však spotřeba energie na výrobu tepla v tepelných čerpadlech oproti využití plynových nebo elektrických kotlů zhruba třetinová.

Ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že zájem o tepelná čerpadla roste každým rokem. „Meziročně došlo k celkovému nárůstu prodaných tepelných čerpadel o zhruba pět procent, z čehož tepelná čerpadla vzduch-voda tvořila zhruba 94 procent celého trhu,“ uvedlo ministerstvo s tím, že od roku 2010 do roku 2020 bylo na český trh dodáno zhruba 138 tisíc tepelných čerpadel.

„Ano, obecně zájem o tepelná čerpadla v posledních letech výrazně roste a aktuálně nárůst objednávek meziročně je plus 50 procent. Týká se to jak zákazníků z tuzemska, tak z Evropy. Nárůst cen energií v posledním období, zejména cen zemního plynu, poptávku ještě akceleroval. Vzrůstá zájem o kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaikou a baterií, byť se dnes takové řešení promítne do úspory nákladů za vytápění jen omezeně,“ řekl jednatel společnosti MasterTherm Jiří Svoboda.

Ministerstvo životního prostředí zvýšilo v programu kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti maximální příspěvek na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun na 180 tisíc korun. Na program půjde z evropských peněz z Operačního programu Životní prostředí 5,5 miliardy korun. Výzvu k podávání žádostí zatím vyhlásil Plzeňský kraj. Ostatní kraje by se měly přidat v květnu či v červnu.

Čerpadlo získává teplo z okolního prostředí a převádí ho do obývaného objektu. Jako další zdroj tepla lidé stále častěji volí také krby a krbová kamna. Krby lidé více využívají jako sekundární zdroj tepla, zatímco krbová kamna je možné použít jako jediný zdroj vytápění v domě.

Návratnost investice do tepelného čerpadla bude dlouhá

Vyšší poptávku po tepelných čerpadlech hlásí i společnost DZ Dražice. „Český trh s ekologickými systémy na vytápění a ohřev vody doznal v posledních letech podstatných změn, které urychlilo několik faktorů: sílící tlak na udržitelnost ve výstavbě, rozšiřování státních dotačních programů a také současná energetická krize. Lidé se proto začali intenzivněji zajímat o ekologicky šetrné možnosti topení či chlazení v domácnostech, které by jim umožnily výrazněji snížit provozní náklady,“ řekl generální ředitel DZ Dražice Karel Pacourek.

„Nárůst prodejů jsme zaznamenali jak u ohřívačů vody a akumulačních nádrží, které meziročně vzrostly v celkovém součtu o 20 procent, tak u tepelných čerpadel NIBE, kde evidujeme navýšení o šest procent,“ dodal.

Podle odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka je spotřeba energie na výrobu tepla v tepelných čerpadlech oproti využití plynových nebo elektrických kotlů zhruba třetinová.

„Pořizovací náklady na tepelná čerpadla jsou však poměrně vysoké. Vysoké jsou i roční provozní náklady na nákup elektřiny, protože v současné době se ceny elektřiny odvíjí od vysokých cen povolenek a zejména zemního plynu,“ uvedl Skoblík.

V případě, že se zákazník rozhodne nahradit existující plynový kotel tepelným čerpadlem, de facto nezmění zdroj vytápění a návratnost investice do tepelného čerpadla bude dlouhá,“ dodal.