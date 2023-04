Padají žaloby, lidé ztratili statisíce. Solární firma se dle expertů přecenila

„Obrátily se na mě ve věci desítky lidí. V některých případech už padly první žaloby. Vzorec problému je v zásadě jednotný. Společnost vybrala zálohy, dohodla termín plnění díla a přestala komunikovat,“ popsala ve středu redakci iDNES.cz advokátka Kateřina Gabrhelíková. Ta zastupuje část zákazníků, kteří se cítí být poškozeni jednáním firmy Malina Group.

Jedním z těch, kteří si na firmu stěžují, je Lukáš K. Ten svou stížnost v úterý nahlásil na webu sdružení dTest . „Stále nebyla vrácena záloha ve výši 258 203 Kč. Prosím Vás, máme tři děti. Toto je pro nás pomalu existenční částka... Na infolinku se nedá dovolat, na emaily nikdo nereaguje a regionální ředitel pan Kaňok má vypnutý mobil,“ napsal muž. Společnost Malina se k tomuto případu na webu sdružení nevyjádřila.

Že jde až o existenční problémy, do kterých lidi firma dovedla, potvrzuje i advokátka Gabrhelíková. „Klienti ve velké části případů investovali téměř životní úspory do fotovoltaik, aby uspořili na elektřině. Aktuálně nemají ani úspory, ani fotovoltaiky. Škody se pohybují v řádu statisíců,“ shrnula právnička.

Obraťte se na soudy, vyzývá inspekce

Česká obchodní inspekce proto vyzývá, aby se lidé v těchto případech obraceli přímo na soudy. „Mohu spotřebitelům vřele doporučit teď na nic nečekat a spíše se rovnou, a co nejdříve, obrátit prostřednictvím advokáta na soudy, protože se domníváme, že u těchto částek zde není čas na zbyt a další čekaní zde může hrát v neprospěch spotřebitele,“ konstatoval Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí inspekce s tím, že počet stížností, které evidují, nemůže sdělovat.

Podobných stížností kvůli nedodanému zboží, nevrácení zálohy, nedodržení smlouvy a podobně se na recenzních webech objevují desítky. Negativní zkušenosti sdílejí lidé i na sociálních sítích. Některé ze stížností se týkají i rok starých objednávek, které firma stále nedodala.

Samotná společnost však tvrdí, že pracuje na nápravě. „V Malině všechny své síly věnujeme jediné prioritě, a to je dokončit všechny práce a zakázky, které u nás zákazníci mají. Žádné nové objednávky proto nyní nanabíráme,“ uvedl pro iDNES.cz poslední a jediný člen představenstva Maliny Jan Urban. Podle něj firma za poslední tři měsíce dokončila stovky elektráren a práce probíhají každý den.

Advokátka Gabrhelíková dodává, že případy stížností na Malina Group jsou aktuálně v různých fázích. „V některých případech teprve došlo k odstoupení od smluv, někde byly odeslány upomínky či podány první žalobní návrhy. Je otázka, v jaké rychlosti se s k tomu postaví soudy a jestli se společnost bude bránit, či nikoli. Předpokládala bych, že případy se budou řešit v řádu měsíců,“ přibližuje.

Sháníme montážníky, inzeruje Malina

Solární firma Malina Group se potýká s problémy již delší dobu. Zdroj ze solárního byznysu, který si přál zůstat v anonymitě, redakci iDNES.cz sdělil, že firma měla nedostatek pracovníků už vloni na podzim. Některé montážní skupiny přestala firma údajně tehdy platit, a pracovníci proto začali postupně odcházet.

„Už před rokem se objevovaly od konkurenčních firem názory, že je to ‚letadlo‘ a nic nepostaví. To však není pravda, v prvních měsících stavěli opravdu hodně. Nebyl to zlý záměr. Z toho, co říkají pracovníci, byl problém v neschopném managementu, “ popsal redakci anonymní zdroj.

Podle vyjádření Urbana firma nyní prochází strukturálními změnami. „V současné době pracujeme na zásadních změnách v rámci manažerskému týmu, systému vedení a řízení firmy i jednotlivých procesů. Zásadně jsme omezili všechny aktivity, které neslouží k dokončování instalací. Zaměstnance a naše síly jsme přesunuli do regionů a do realizačního centra v Malešicích,“ uvedl Urban.

Poslední inzeráty na montážníky pro firmu se na internetu objevily na konci minulého týdne. Minulý rok v prosinci dokonce společnost hledala vedoucího montážních skupin. Tehdy holding oficiálně tvrdil, že za rok působení dokončil 1 600 instalací a dalších pět tisíc zpracovává. Tolik objednávek však nebylo možné včas zajistit právě kvůli chybějícím pracovníkům.

„Když máte takto velké ambice a byznysplán funguje tak, že kupíte víc a víc nových klientů, tak pokud máte závažnější problémy, už se z nich nedostanete. Jsem velmi skeptický k tomu, že by firmu mohl někdo převzít,“ konstatoval anonymní zdroj. Podle posledního člena představenstva Malina Group Jana Urbana firma nyní shání investory.

„Jednáme současně s několika investory o vstupu do firmy. Chceme tím zrychlit dodávky a instalace směrem k zákazníkům,“ napsal Urban. V blízké době chce dle jeho slov firma představit další kroky.

Přehřátý trh s fotovoltaikou

Problém s firmou zaznamenala i Solární asociace, do níž Malina Group loni vstoupila. „Podle našich informací problémy vychází z vysokého počtu instalací a zákazníků. Nespokojení zákazníci se obracejí i na nás. Z komunikace v minulých týdnech jsme dospěli k závěru, že se vedení firmy situaci snaží nějakým způsobem řešit. Nyní už ale nekomunikují vůbec,“ sdělil redakci iDNES.cz Jan Krčmář, výkonný ředitel asociace, která sdružuje zhruba 600 subjektů.

Krčmář má obavy, že kauza může poškodit pověst fotovoltaik. „Je důležité připomenout, že kdybychom v posledních letech v Česku fotovoltaiky více stavěli, tak by již stovky tisíc lidí na domech panely měly a přehřátému trhu vlivem zvýšeného zájmu při energetické krizi se mohlo předejít. Nemusely by tak ani raketově růst a padat firmy podobného typu,“ shrnul ředitel.

Zájem o obnovitelné zdroje byl loni skutečně rekordní. Minulý rok energetici připojili více než 240 megawattů nových fotovoltaik. Meziročně jde o téměř čtyřnásobný růst. „Je to sice velká, ale pouze jedna z firem. Neznamená to, že samotná technologie je špatná a investice nemá návratnost,“ uzavírá ředitel asociace Krčmář.