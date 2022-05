Vysoké ceny i nejistota. Místo kotle na plyn lidé radši volí tepelné čerpadlo

Svůj rodinný dům vytápěl dosud pan Petr Z. z Mladé Boleslavi kotlem na plyn, příští topnou sezonu se však o vyhřívání postará nové tepelné čerpadlo. „O změně jsme přemýšleli dlouho, našemu plynovému kotli už končila životnost a i vzhledem k tomu, jaká je nyní na trhu s energiemi nejistá situace, tak jsme se rozhodli pro tepelné čerpadlo země/voda jako nejefektivnější a nejlepší alternativu,“ vysvětluje.

Díky vrtu, ze kterého bude čerpadlo odebírat teplo z hloubky pod povrchem země nejúčinněji, dosáhne nejvyšší úspory. Negativem je však vysoká pořizovací cena vrtu oproti jiným alternativám a také se nehodí pro všechny typy podloží. Nutností je tedy geologický průzkum a stavební povolení.

Na cenu se pan Petr s manželkou příliš neohlíželi. Když už do investice v řádech stovek tisíc šli, chtěli jednoduše to nejlepší. Přestože na dotace státu nedosáhnou. „Já se na to dívám z dlouhodobého hlediska a chci, aby mi nový systém vydržel dvě tři generace. Proto jsem hodnotil i záruku kvality, recenze a poskytovaný servis,“ dodává.

Desetinásobný nárůst poptávky

Raketový nárůst poptávky o tepelná čerpadla potvrzuje jednatel firmy IVT Tepelná čerpadla Marek Bláha, jenž jich každoročně namontuje přes 2 tisíce.

„Poptávka po tepelných čerpadlech roste dlouhodobě a na podzim, po zvýšení cen energií, se skokově zvýšila nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě. Po ruské invazi na Ukrajinu nastal další dost dramatický skok v zájmu a poptávka je teď oproti loňskému jaru skoro desetinásobná,“ uvedl pro iDNES.cz Bláha.

„Loni v dubnu jsme denně vyřizovali okolo 30 poptávek, letos se to v některých dnech vyšplhalo i přes 200,“ dodává s tím, že jde hlavně o rodinné domy. Čekací lhůta na tepelné čerpadlo je nyní u jeho firmy minimálně pět měsíců, při stále vysokém zájmu ale Bláha předpokládá, že se čekání zákazníků ještě prodlouží. U fotovolatiky je však situace na trhu horší a dodání trvá i rok.

I další firmy potvrzují meziroční nárůst poptávky o desítky procent. „Aktuálně máme nárůst objednávek oproti loňskému roku o 50 procent,“ potvrdil trend pro ČTK jednatel společnosti MasterTherm Jiří Svoboda. „V posledních několika měsících je zájem o tepelná čerpadla a fotovoltaické instalace enormní,“ souhlasí majitel Malina Group Cyril Regner.

Třetinová spotřeba

Nahradit kotel na tuhá paliva a druhý na plyn za tepelné čerpadlo se nedávno rozhodl i Jaromír ze Zlínska. „Změnu jsem zvažoval delší dobu, investovat do nového kotle na plyn jsem kvůli vysokým cenám a také nejistotě ohledně dodávek v budoucnu nechtěl. Tepelné čerpadlo s vrtem nebylo kvůli místnímu podloží výhodné, tak jsme se rozhodli pro čerpadlo vzduch/voda v kombinaci se solárními panely,“ popsal.

Na instalaci od ostravské firmy si počká půl roku, hotovo by měl mít těsně před začátkem topné sezony. Celkové náklady odhaduje Jaromír na 750 tisíc korun, doufá, že polovinu vysoké investice by mohl získat z dotačních programů státu. Návratnost očekává za 10 let, životnost pak okolo 25 let. „Oproti stávajícím nákladům na vytápění plynem očekávám úsporu asi o polovinu,“ počítá.

Podle odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka je spotřeba energie na výrobu tepla v tepelných čerpadlech oproti využití plynových nebo elektrických kotlů zhruba třetinová.

Do těch nejúspornějších typů se podle Bláhy vyplatí investovat, i když jsou dražší. „Nemá smysl si kupovat o pár tisíc korun levnější tepelné čerpadlo, a pak desítky let platit za vyšší spotřebu dost drahé elektřiny. Uvědomují si to i lidé a zvedl se nám zájem o tepelná čerpadla země/voda, která jsou výrazně úspornější než oblíbená vzduchová čerpadla,“ podotýká. Rozdíl v pořizovací ceně včetně montáže je okolo sto tisíc korun.

Ilustrační příklad Rodinný dům, přes 10 let vytápěný plynovým kotlem Roční spotřeba plynu 25 MWh, jen za topení, bez ohřevu vody a vaření

Majitel má tarif na dobu neurčitou za 2 500 Kč/MWh

Za vytápění ročně zaplatí 62 000 korun

Při přechodu na tepelné čerpadlo a tedy výhodnější tarif může být roční úspora na vytápění 24 tisíc

Předpoklad je, že se čerpadlem bude jen topit a není v kombinaci se solárními panely, kdy je pak úspora vyšší Zdroj: skupina ČEZ

O dotace je zájem, stát přispívá desítky tisíc

Lidé se pouští do vysokých investic za úsporná opatření i díky dotacím státu. „V posledních měsících evidujeme o dotace z programu Nová zelená úsporám obrovský zájem. Nové kolo jsme spustili loni v říjnu a zájem stále roste, specificky se zvedá vlna zájmu zejména o fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla,“ potvrdil trend Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

„Na fotovoltaické systémy letos registrujeme více než 10 tisíc žádostí, přitom za celý loňský rok to bylo 11 tisíc. Na tepelná čerpadla je letos dokonce více žádostí než loni, téměř pět tisíc,“ podotýká Charvát.

Jen za první čtyři měsíce letošního roku si požádalo o podporu z Nové zelené úsporám celkem 18 tisíc lidí, což je více než 70 procent objemu žádostí za celý loňský rok.

Příspěvek na tepelná čerpadla letos ministerstvo dokonce navýšilo o 50 tisíc na maximálních 180 tisíc korun. Pro mnoho domácností se však stále jedná o příliš vysokou investici, kterou si nemohou dovolit. Pro domácnosti s nižšími příjmy tak připravuje resort zjednodušený program Nová zelená úsporám Light. Pilotní výzva bude mít rozpočet jednu miliardu korun, která má pokrýt asi 15 tisíc dílčích renovací. O spuštění programu resort ještě jedná.

„Program cílí na drobná opatření, jakými jsou třeba zateplení střechy, půdy či vybraných obvodových stěn nebo výměna části oken a dveří. Lidé by o peníze měli žádat jednoduše bez složitého dokládání. Dotace se vypočte podle metrů čtverečních zateplení nebo měněných oken a dveří na základě předložených faktur,“ představila program ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.