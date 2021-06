Opravování je sexy a šetří miliony. Česká firma míří už i na Západ

Na pražském sídlišti Vršovice se nedávno otevřely dveře podniku Opravárna. Za velkým žlutým logem, který se tyčí nad budovou místo vývěsního štítu, míří lidé nejčastěji s rozbitými vysavači a kuchyňskými mixéry v naději, že se výrobkům podaří vdechnout nový život. Denní počet zákazníků spočítá majitel podniku Jan Charvát na prstech jedné ruky. Nicméně, ačkoli sem moc lidí nechodí, Charváta to příliš netrápí. Skutečná podstata fungování a vydělávání Opravárny totiž leží jinde.



„V podstatě 98 procent obratu tvoří B2B zákazníci. To, co děláme pro lidi z ulice, je spíš taková legrace. Není to nijak zvlášť ziskové, ale je to dobré pro životní prostředí a třeba i pro reklamu,“ říká Charvát.

Už to nejsou jenom ‚eko bio lidi‘, kteří mají požadavky vyloženě kvůli životnímu prostředí. Lidé zkrátka chtějí, aby, když do něčeho dají peníze, jim to vydrželo. Jan Charvát zakladatel projektu Opravárna

Nedávno otevřená kamenná prodejna má představovat něco jako komunitní centrum. Uvnitř je místnost pro workshopy, kde se lidé učí, jak si bez odborné pomoci jednoduše opravit elektronické zboží. Na terase před vchodem se zase vyjímá posezení, kde si lidé z okolí mohou dát třeba zmrzlinu, vypít kávu nebo domácí limonádu.



Kamenná prodejna je jen špičkou ledovce Charvátovy firmy. Mezi takzvané B2B zákazníky Opravárny patří největší obchodníci se spotřební elektronikou v ČR. Jde například o internetové obchody Mall a Alza. Technici a elektrikáři Opravárny pro ně opravují výrobky v záruční lhůtě, které by ještě před pěti lety s největší pravděpodobností končily po reklamaci v kontejnerech.

„Spočítali jsme, že jedné firmě jsme během jednoho roku ušetřili deset milionů korun, protože oni to původně dělali tak, že porouchané výrobky vyhazovali a lidem vraceli peníze,“ popisuje Charvát.

Jak na běžícím páse

První zákazník z řad firem oslovil Charváta zhruba před dvěma lety. Tehdy ještě spočíval projekt Opravárna ve webové platformě, která spojovala opraváře, ale i domácí kutily s nešťastnými majiteli porouchaných spotřebičů. Celý koncept se spíš nesl v duchu aktivismu a osvěty. Na webových stránkách Opravme Česko Charvát vysvětloval, jak poznat nekvalitní zboží či na jaké údaje hledět při pořizování nové elektroniky.

„Byli jsme tehdy hodně v médiích a všimly si nás velké obchodní řetězce. První z nich byl Decathlon, kterému jsme za to dodnes nesmírně vděční,“ uvádí Charvát. Navázání spolupráce s Opravárnou popisuje prodejce sportovního zboží Decathlon jako snahu zvýšit procento porouchaných výrobků, které se podaří opravit a vrátit zpátky do prodeje.

„Ještě v roce 2016 bylo procento opravených fitness produktů velmi nízké. Pak jsme se ale v našich servisních centrech zaměřili právě na opravitelnost. Zvýšili jsme v prodejnách kvalifikaci servisních techniků a mohli postupně dělat složitější opravy,“ komentuje tiskový mluvčí Decathlonu Tomáš Gall.

V roce 2019 dosahovala podle něj míra opravitelnosti fitness produktů pouze 44 procentech, protože Decathlon neměl techniky s dostatečnou kvalifikací k opravě elektrických a motorových součástí strojů. „Odtud vznikl nápad spojit se s panem Charvátem z Opravárna.cz a zahájit spolupráci. V roce 2020 jsme vše úspěšně spustili, školili externí techniky, naše prodejny se připravovaly na administrativu a společně jsme opravitelnost zvedli na slibnějších 68 procent,“ popisuje Gall.

Opravárna firmám nabídla vlastní administrační zakázkový systém. „Koncoví zákazníci zavolají, že se jim rozbil výrobek v záruce. Prodejce to zapíše do systému, případně i koncový zákazník to sám může zaznamenat. Náš B2B zákazník jen potvrdí, že je to opravdu jejich přístroj a už se nemusí vůbec o nic starat. My si zákazníka nakontaktujeme, buď od něj zboží svezeme, nebo za ním domů pošleme opraváře. Následně to opravíme a jednou měsíčně dostane náš B2B zákazník výkaz a fakturu. To je celé,“ popisuje Charvát systém.

Téma udržitelnosti je za prvé vyžadované legislativou, opravitelnost je evropsky regulovaná, a navíc je to sexy téma. Firmy se na to čím dál tím víc ohlížejí. Jan Charvát zakladatel projektu Opravárna

Zatímco internetová platforma Charváta neživila, nový byznys model se zakázkami od firem se podnikateli vyplácí. Firmy mu vozí třeba deset zakázek na paletách naráz. Během pandemie měli opraváři plné ruce práce s běžeckými pásy, které se kvůli zavřeným fitness centrům hojně nakupovaly a úměrně k tomu i hojně rozbíjely. Opravárna tak měla podle slov Charváta až stovky zakázek měsíčně na opravu běžeckých pásů.



Elektronika na jedno použití už není in

„V roce 2019 jsme měli obrat 500 tisíc, loni to byly tři miliony a letos chceme mít sedm až osm milionů,“ uvádí Charvát. Ještě na letošní rok podnikatel plánuje expanzi do Rakouska. „Už tam máme jednoho člověka, který nám tam buduje zázemí. Najdeme si tam nejdřív třeba pět místních opravářů a půjdeme hlavně tím B2B modelem. Budeme se snažit nakontaktovat místní Bauhausy a další obchodní řetězce. Když se povede Rakousko, logicky bude následovat Německo a jako třetí německy hovořící země, Švýcarsko.“

Charvát svůj projekt zakládal před sedmi lety. Od té doby se podle jeho slov změnil nejen koncept Opravárny, ale také okolí, myšlení lidí i firem.

„Z našich průzkumů vyplývá, že více než 80 procent lidí by při nákupu uvítalo informaci o tom, jak je výrobek opravitelný. Už to nejsou jenom ‚eko bio lidi‘, kteří mají požadavky vyloženě kvůli životnímu prostředí. Lidé zkrátka chtějí, aby, když do něčeho dají peníze, jim to vydrželo. Změna ve společnosti probíhá, i když je pomalejší, než bychom si představovali,“ říká Charvát.

„Koneckonců, když se zaváděly energetické štítky, každý na to kašlal a koukal hlavně na cenu. Dneska je energetická úspora jedním ze tří hlavních kritérií při výběru výrobku. Naším přáním je, aby existovala stupnice od jedné do pěti i co se týče opravitelnosti,“ uvádí podnikatel.

Nový život mixéru

Podle tiskové mluvčí společnosti Mall Petry Hobíkové si český zákazník potrpí na ekologické nakládání s elektroodpadem. Firma proto už několik let umožňuje bezplatné odevzdání elektronických zařízení z domácností a kanceláří na prodejnách.

„Kromě drobného elektra, jako je třeba PC příslušenství, mobilní telefony, malé kuchyňské spotřebiče, elektronické nářadí, kopírky nebo tiskárny je u nás možné odevzdat také baterie nebo třeba žárovky a zářivky. Zákazníci si na tuto možnost zvykli a využívají ji často. Ročně tak nashromáždíme několik tun elektroodpadu a desítky kilogramů použitých baterií,“ říká tisková mluvčí.

Hobíková navíc tvrdí, že Mall většinou nevyhazuje výrobky, jejichž oprava by se nevyplatila. „Produkty dále prodáváme třetím stranám, které je využívají buď na díly, nebo je dokážou renovovat, opravit a dát jim tím ještě další šanci. Těchto subjektů je na trhu čím dál více a odebírají od nás čím dál rozmanitější portfolio poškozeného zboží,“ uvádí Hobíková.

Sexy téma pro firmy

„U výrobců je změna myšlení lidí ještě markantnější. Téma udržitelnosti je za prvé vyžadované legislativou, opravitelnost je evropsky regulovaná, a navíc je to sexy téma. Firmy se na to čím dál tím víc ohlížejí, alespoň tedy všechny, se kterými pracujeme,“ dodává Charvát.

Maloobchodní prodejci sice neuvádí, kolik elektroniky vyhazovaly před lety a kolik jí vyhazují nyní. Podíl poškozených výrobků, které se už do prodeje nevrátí, se jim ale daří snižovat. Například internetový obchod Alza za tímto účelem vybudoval sofistikovanou rekultivační linku, na které zboží opravuje a čistí.

„Toto zboží potom nabízíme ke koupi za snížené ceny z našich bazarových skladů a na e-shopu ho zákazníci poznají podle označení ‚použité‘. Ročně takto prodáme zboží v hodnotě přes miliardu korun,“ uvádí strategický provozní ředitel Alzy Tomáš Anděl.



„Vystavěli jsme vlastní interní servisní tým, který se soustředí zejména na opravy elektrických jízdních kol, koloběžek nebo dronů a také na opravy zboží našich privátních značek. Při šířce námi prodávaného portfolia zboží spolupracujeme i s externími dodavateli opravárenských služeb, jako je právě Opravárna.cz, která pro nás servisuje například fitness vybavení,“ doplňuje Anděl.

Kam se součástkami

Maloobchodním prodejcům se nicméně do cesty za vyšší opravitelností reklamovaných výrobků staví překážky. Tomáš Gall z Decathlonu zmiňuje například nedostatek skladového prostoru pro komponenty nebo nedostupnost některých dílů způsobená pandemií.

„Pro rok 2021 máme velká očekávání, podařilo se zdokonalit procesy a máme i zkušený tým externích a interních pracovníků. Protiváhu tomu ovšem tvoří nedostatek skladových zásob komponentů, který po pandemii zasáhl všechny sektory nás nevyjímaje. I tak jsme ovšem u opravitelnosti už na čísle 77 procent,“ říká Gall.