Škodě Auto chybí díly, ruší směny. Nejtěžší chvíle za 30 let, míní Povšík

Od začátku roku již musela Škoda kvůli nedostatku čipů zrušit řadu směn, především těch přesčasových.

Poptávka po čipech převyšuje jejich nabídku, výrobu čipů navíc zkomplikovaly mimo jiné například zimní sněhové bouře v Texasu, kde tamní velcí výrobci čipů museli zastavit nebo omezit produkci. Z tohoto důvodu musela například kolínská Toyota v březnu na 14 dní zcela zastavit výrobu aut.

Směny se ruší v Mladé Boleslavi i Kvasinách na Rychnovsku. Zaměstnanci tak zůstávají doma, jako náhradu dostávají svůj plný denní výdělek, tedy 85 procent průměrné mzdy, do které se počítají například i mimořádné bonusy.

Podle odborů propouštění zaměstnanců nehrozí. „Máme vše pod kontrolou, máme dobře nastavené dohody, stále platí, že propouštět se nebude. To, že upravujeme personál prostřednictvím přirozené fluktuace a přibrzděním náborů, to tady existovalo vždy,“ řekl týdeníku odborářský předák Jaroslav Povšík.

Současná situace se ale může projevit na celkové mzdě zaměstnanců. Pracovníkům chybí například příjmy z přesčasových směn, které jsou dobře honorované. Oproti tomu firma zavedla dobrovolné přesčasy, kde zaměstnanci dokončují kompletaci aut pro zákazníky. „A tam si lze opravdu vydělat velmi dobré peníze v součtu se svým příjmem,“ dodal Povšík.

„Bohužel, teď nevidíme, jak bude situace vypadat příští týden. Je to prostě nejtěžší chvíle v historii joint venture Škoda Auto a Volkswagen, a to v době, kdy slavíme 30 let vzájemného spojení,“ řekl Povšík.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.