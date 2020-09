Nestlé koupí firmu na vývoj léků. Chce řešit dětskou alergii na buráky

Společnost Aimmune Therapeutics totiž začátkem tohoto roku získala potřebnou certifikaci pro lék Palforzia, který má pomáhat alergickým dětem s imunitní odpovědí na buráky. V ideálním případě by lék měl zmírnit intenzitu a četnost alergických reakcí.



Podle potravinářského giganta Nestlé je na světě přes 240 milionů lidí, kteří mají potravinové alergie. Ta na buráky je jednou z vůbec nejčastějších. Divize Nestlé Health Science proto investovala do výzkumu a vývoje produktů, které mají alergikům pomáhat.

Už v roce 2016 investovala výzkumná divize Nestlé 112 milionů dolarů do vývoje testů na alergii na kravské mléko. V témže roce pak poprvé investovala právě do firmy Aimmune Therapeutics. V posledních čtyřech letech do této kalifornské společnosti Nestlé investovalo dalších 473 milionů (10,3 miliard Kč) a momentálně v ní má 25,6procentní majetkový podíl.

Nabídka od Nestlé přichází pro Aimmune Therapeutics v ten pravý čas. Společnost totiž kvůli koronavirové pandemii musela pozastavit uvedení léku Palforzia na trh. „Odkoupení společností Nestlé je tou nejlepší možností, kterou teď společnost má,“ uvádí analytik Kennen MacKay pro CNN. Podle něj má lék od AT obrovský tržní potenciál odhadovaný na sumu okolo 1,8 miliard dolarů (39 miliard Kč).

Nestlé se v posledních letech snaží zaměřovat právě na zdraví, výživu a kvalitní životní styl. V roce 2018 proto proto firma prodala svou americkou cukrovinkovou divizi společnosti Ferrero za 2,8 miliardy dolarů (61 miliard Kč).