KitKat za 400 korun. Nestlé uvede na trh čokoládovou tyčinku na zakázku

Kromě 1500 kombinací příchutí, které si zákazník bude moci namixovat, přichází Nestlé i se speciální edicí. Ta přinese příchutě jako například „gin and tonic”, „Earl Grey“ nebo dokonce „whiskey and ginger”. Tato edice bude i levnější než mixování příchutí - 7,5 liber za kus, to znamená asi 200 korun.

Tvůrci nezapomněli na nic, a tak si do svého KitKatu na míru bude moct zákazník přidat sněhové pusinky, kousky sušených malin, kokos, okvětní lístky růže, med nebo praskací bonbony. Na rozdíl od klasické čtyřdílkové a čtyřicetigramové tyčinky bude ta nová osmidílková a vážit bude 150 gramů.

Není to poprvé, co KitKat přichází na trh s něčím inovativním. Minulý rok to byla růžová čokoláda. Na tom, aby byla tyčinka přírodně zbarvená do růžova, pracovali švýcarští experti devět let. Dnes se růžová čokoláda řadí mezi základní druhy - mléčnou, tmavou a bílou. Lidé ji poprvé mohli ochutnat právě v KitKatu.



„Prodej KitKat tyčinek byl zahájen v 30. letech minulého století. Jedním z důvodů, proč jsou pořád populární, je fakt, že se neustále vyvíjely,” řekla pro The Guardian Cheryl Allen, šéfka KitKatu ve Velké Británii. „Nyní přicházíme na trh s luxusními, ručně vyrobenými čokoládami. Myslím si, že lidi příjemně překvapí, jak kreativní může tato značka být.”

Dárkové balení a donáška až domů poskytnou zákazníkům možnost mít na obalu i svoje jméno nebo nějaký vzkaz. Předpokládá se tedy, že luxusní KitKat bude ve Velké Británii populárním dárkem na Vánoce.



Prodej novinky se spustí ve čtvrtek v obchodním domu John Lewis v britském Yorku. Koupit si čokoládovou tyčinku za 400 korun přes internet bude možné od listopadu.