Výroba Lentilek v Česku končí. Ty německé budou mít méně cukru a nový obal

Lentilky v České republice vyrábí firma Sfinx, která patří do koncernu společnosti Nestlé. Produkce této sladkosti začala už v roce 1907 v holešovském závodě. Firma se ale od jara následujícího roku rozhodla přesunout výrobu do německého Hamburku. Radiožurnálu to potvrdila společnost Nestlé.

„Sjednocujeme recepturu mezi Lentilkami a Smarties, to znamená, že v Lentilkách bude méně cukru a bude tam více čokolády, což nám vyšlo na základě spotřebitelských testů,“ uvedl pro Radiožurnál ředitel pro korporátní záležitosti společnosti Vratislav Janda.

NestléČeskoSlovensko @NestleCZSK Neustále pokračujeme v naší transformaci k udržitelným obalům. Naším cílem je zajistit, aby žádný z našich obalů neskončil jako odpad na skládce. Proto je měníme, inovujeme materiály a vyvíjíme opakovaně použitelné balení. Do roku 2025 snížíme spotřebu nových plastů o třetinu. https://t.co/5Us0HjetGe oblíbit odpovědět

Jedním z důvodů pro přesun výroby je také změna obalu. Společnost Nestlé se dlouhodobě snaží transformovat obaly svých výrobků a rozšiřuje proto aktivity, aby všechny její obaly do roku 2025 byly recyklovatelné nebo znovu použitelné.

Ve stejném období chce také společnost snížit používání nových plastů o jednu třetinu. V současné době je recyklovatelných nebo znovu použitelných 87 procent obalů Nestlé, jak společnost uvádí na svých webových stránkách.



„Chceme nově Lentilky balit do papírových obalů, což je věc, která je opět technologicky náročná. Nemáme je v České republice a jsou zase v Hamburku,“ popsal Janda další důvod pro přesun.



Jméno těmto bonbonům dal až pár let po jejich vzniku Philipp Kneisl, zakladatel holešovského závodu, když nechal název Lentilky registrovat. Jejich jméno pochází z latinského lenticula, což v překladu znamená čočka.