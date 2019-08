Všechnu vodu do lahví. Nestlé se pře s ekology o vzácný pramen

Křišťálově modré vody v Ginnie Springs na jižní straně řeky Santa Fe jsou vyhledávanou turistickou a potápěčskou destinací. Místo je také útočištěm mnoha živočichů, jako například 11 původních druhů želv. Korytem by však mohlo v budoucnu protékat výrazně méně vody, pokud by plán společnosti Nestlé Waters dostal zelenou od vodoprávního úřadu, informuje britský server The Guardian.

Stav řeky je kvůli již dřívějšímu nadměrnému čerpání vody oficiálně označován jako „v zotavování“.

„Řeka Santa Fe už teď klesá a ze země nevyvěrá dostatek vody, která by naplnila tato ikonická jezírka důležitá pro přírodní systém,“ uvedla Merrillee Malwitz-Jipson, ředitelka neziskové organizace Our Santa Fe River.



Společnost Nestlé Waters se hájí slovy, že pramenitá voda je „rychle obnovitelný zdroj“ a slibuje spolupráci s lokálními odborníky pro dlouhodobou udržitelnost vodních zdrojů, píše server Independent. „Nemělo by smysl investovat miliony dolarů do operací, abychom vyčerpali přírodní zdroje, na které naše podnikání spoléhá,“ řekl již dříve mluvčí společností Adam Gaber. Dodal, že firma respektuje veškeré zásady pro udržitelnost životního prostředí.

Nestlé Waters investovala miliony dolarů do modernizace závodu na plnění lahví v nedalekém městě High Springs. Do ledna letošního roku patřil společnosti Nesten Springs, která stočila maximálně 0,26 milionu galonu denně. To znamená, že by Nestlé po schválení plánu odebíralo čtyřikrát více vody.

Rozhodne studie

„Závod právě vybavujeme stáčecí kapacitou a očekáváme výrazné zvýšení výroby,“ uvedl již v červnu George Ring, manažer přírodních zdrojů pro Nestlé Waters v Severní Americe. O osudu místních pramenů by mělo být rozhodnuto v listopadu.

Vodoprávní úřad se rozhodne na základě vypracované studie zaměřené na dopady stáčení, které by mohlo prameny ohrozit. Povolení by neudělil v případě, že by došlo ke změně hladiny vody nebo toku pramenů, nebo kdyby činnost společnosti měla negativní vliv na kvalitu vody, vegetaci či zvířata.