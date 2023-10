Automobilka Ford se předběžně dohodla s odboráři. Stávka by mohla skončit

„Jsme rádi, že jsme dosáhli předběžné dohody o nové pracovní smlouvě s UAW, která se vztahuje na naše americké provozy,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Fordu Jim Farley, kterého citovala agentura Reuters.

Šéf odborářů Shawn Fain dohodu označil za historickou. Povede podle něj k tomu, že se zaměstnancům automobilky okamžitě zvýší mzda o 11 procent a po dobu platnosti smlouvy celkem o 25 procent. Po započtení mechanismu úpravy mezd podle růstu životních nákladů se zvýší až o 33 procent. Nejhůře placení dočasní zaměstnanci se dočkají v době trvání smlouvy zvýšení mezd až o 150 procent, dodal Fain. Odbory také získaly právo na stávku v souvislosti s budoucím uzavíráním závodů.

Dohodu odborů s Fordem, která by měla platit čtyři a půl roku, ještě musí schválit 57 000 členů odborové organizace v této automobilce. Svaz UAW sdělil zaměstnanců Fordu, kteří nyní stávkují, aby se při ratifikačním procesu vrátili do práce. To znamená, že výroba vozidel důležitých pro automobilku by mohla být obnovena už tento týden.

Svaz UAW minulý měsíc poprvé ve své 88leté historii zahájil souběžné stávky za lepší mzdy ve třech největších automobilkách ve Spojených státech – Ford, General Motors a Stellantis. Stávky začaly ve třech montážních závodech, po jednom z každé automobilky, a od té doby se postupně rozšířily.

Nečekaná dohoda s Fordem zvyšuje tlak na GM a Stellantis. Obě automobilky ve středu uvedly, že se snaží zajistit si dohody co nejdříve. Analytik společnosti AutoForecast Solutions Sam Fiorani se domnívá, že dohoda s Fordem položila základ pro další dvě smlouvy a ty by měly být dokončené poměrně rychle.

Odborový svaz, který zastupuje 146 000 zaměstnanců uvedených tří společností, požadoval původně zhruba 40procentní zvýšení mezd během čtyř let a řadu dalších výhod. Chtěl mimo jiné ukončit praxi, kdy nově přijatí zaměstnanci mají nižší mzdy a menší výhody.

Automobilky tvrdily, že požadavky UAW výrazně zvýší náklady a zbrzdí jejich ambice v oblasti elektromobilů, což je znevýhodní ve srovnání s Teslou a zahraničními značkami, jako Toyota Motor, které nejsou součástí odborového svazu.

Celková ekonomická ztráta způsobená stávkou automobilového průmyslu dosáhla 9,3 miliardy USD (217,9 miliardy Kč), uvedla na začátku tohoto týdne společnost Anderson Economic Group.