Peníze došly, hlásí už čtvrtý čínský developer. Domino efekt je na spadnutí

Společnost Fantasia zmeškala termín platby úroků z dluhopisů v celkové hodnotě 206 milionů dolarů (4,5 miliard korun). Ještě před dvěma týdny přitom uváděla, že má peněz dost. Další čínské developerské společnosti svou situaci nezastírají a investory už dopředu varují, že se plánovaných výdělků zřejmě nedočkají.



Například pekingský developer Modern Land poprosil investory o prodloužení splatnosti dluhopisů v hodnotě 250 milionů dolarů (téměř 5,5 miliardy korun), které má vyplatit 25. října. V tomto případě se o záchranu společnosti pokoušejí lidé zevnitř společnosti. Předseda představenstva Čang Lej a prezident společnosti Čang Pcheng sáhli do svých vlastních kapes a tvrdí, že Modern Landu půjčí až 800 milionů jüanů (2,7 miliardy korun), uvádí CNN. Hodnota akcií společnosti letos klesla zhruba o 50 procent.

Dalším problémovým dítětem čínského realitního trhu je Sinic Holdings. Tato společnost v pondělí oznámila, že se pravděpodobně zpozdí v platbách dluhopisů v hodnotě 250 milionů dolarů (5,5 miliardy korun), které jsou splatné k 18. říjnu. Akcie společnosti se letos propadly o 90 procent.

Firmy se snaží z problémů vybruslit různými cestami. Například developer Xinyuan Real Estate navrhl, že místo splacení dluhopisů vydá investorům nové. Více než 90 procent z nich souhlasilo, informovala v pátek společnost.

Navzdory situaci ve firmách jako je Fantasia, Sinic Holdings a Modern Land čínská centrální banka v pátek vydala prohlášení, v němž tvrdí, že problémy developera Evergrande jsou jen ojedinělým případem a většina realitních firem v zemi je stabilní.



Prodat, co se dá

Společnost Evergrande se dostala na přední stránky světového tisku poté, co vyšlo najevo, že dluží závratných 305 miliard dolarů (6,7 bilionů korun) a není schopná je nadále splácet. Od první promeškané splátky úroků z dluhopisů 25. září tiká 30denní lhůta po níž má teoreticky dojít k bankrotu firmy. Jak to bude vypadat prakticky, nikdo netuší.



Evergrande se snaží získat peníze tím, že prodává podíly ve svých dceřiných společnostech. Těch má víc než dost. Kromě realit totiž podniká v elektromobilitě, v technologiích a dokonce vlastní i fotbalový klub. Podle pátečního vyjádření čínské centrální banky úřady v zemi na firmu naléhají, aby zesílila prodej aktiv a urychlila obnovení projektů, s čímž jí mají finančně pomoct právě provinční úřady.

Ve čtvrtek se Evergrande podařilo prodat 40procentní podíl v dceřiném nábytkářském podniku za 72 milionů jüanů (245 milionů korun). Také se mluví o tom, že by většinový podíl v celé Evergrande mohl získat její hlavní konkurent Hopson Development.

Jenže ne vždy jdou odprodeje tak, jak by si představitelé krachující společnosti představovali. Evergrande například počítala s tím, že získá peníze prodejem svého hongkongského 26patrového sídla. V srpnu uzavřela předběžnou dohodu s čínským státním podnikem Yuexiu Property, který si měl výškovou budovu koupit za 1,7 miliardy dolarů (5,8 miliard korun).

Jenže představenstvo Yuexiu Property z dohody v pátek odstoupilo. Šéfové společnosti se obávají, že zadlužení Evergrande by mohlo způsobit potenciální komplikace při hladkém dokončení transakce. Naposledy, tedy v pondělí 11. října, Evergrande zmeškala už třetí splátku úroků z dluhopisů v řadě, a to ve výši 146 miliard dolarů (téměř 500 miliard korun).

Půjčkou k růstu

Problémy developerů ukazují na fakt, že po dekádách překotné urbanizace padá čínský realitní trh do útlumu. Odhaduje se, že tržby za nemovitosti meziročně klesly o třetinu. Potenciální kupci nyní spíš vyčkávají, jak se situace bude dál vyvíjet.

„Realitní sektor byl dlouhou dobu motorem čínského ekonomického růstu. Bylo to spojené s bezprecedentní urbanizací, ceny nemovitostí neustále rostly, takže se staly pro velkou část Číňanů velmi dobrým prostředkem, jak ukládat své peníze,“ komentuje situaci Filip Šebok, který se jako analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky zaměřuje právě na Čínu.

Aby developeři uspokojili masivní poptávku, na financování stavebních projektů si půjčovali. To, že takový postup není zcela udržitelný, si čínská vláda zřejmě uvědomovala už delší dobu, nicméně zakročila až během pandemie. Ustavila takzvanou politiku Tří červených linií, která výrazně omezuje možnosti zadlužování firem.

Peking miliardářům nepomůže

Otázkou je, jestli se nyní bude Peking snažit situaci zachránit třeba tím, že by dluhy developerů financoval. Analytici předpokládají, že spíš bude sahat po jemnějších nástrojích.

„Nezdá se, že by čínská vláda měla zájem o přímou záchranu firmy, ale nějakým způsobem do toho určitě zasáhne. Ví se, že se místní provinční vlády začaly ujímat nedokončených projektů developera Evergrande,“ uvádí Šebok. Podle něj pro Peking není důležité přežití či smrt samotné Evergrande, ale možné dopady jejího krachu na sociální stabilitu v zemi. Společná prosperita všech Číňanů je totiž jedním z ústředních témat současného vedení komunistické strany a to z celkem pochopitelných důvodů.



„Navzdory tomu, že Čína rostla ve světovém měřítku bezprecedentním tempem, rozdíly mezi jednotlivými společenskými skupinami se rozšiřovaly,“ vysvětluje Šebok. „Čínská vláda proto letos prosazuje motto společné prosperity. V principu jde o snahu snižovat rozdíly, které jsou v Číně obrovské, mezi bohatšími a chudšími.“

„Prioritou vlády určitě nebude záchrana celé firmy Evergrande, která by potom mohla pokračovat ve stejné formě jako doposud, a profitovali by z ní nejvyšší představitelé společnosti. Čínská vláda bude chtít určitě ukázat, že miliardářům, na rozdíl od obyčejných lidí, pomáhat nebude,“ dodává Šebok.