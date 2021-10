Čínská společnost Evergrande v Honkongu pozastavila prodej akcií

Evergrande je nyní jednou z neproblémovějších firem v Číně. Potýká se s chaotickým krachem s dalekosáhlými dopady a řízeným kolapsem. Vyhlídka na záchranu ze strany Pekingu není příliš pravděpodobná.

Investoři se obávají, že kolaps podniku by mohl těžce zasáhnout čínský finanční systém, a že negativní dopady by se mohly rozšířit i do zbytku světa. Vzhledem k obtížím Evergrande se sháněním peněz na plnění jejích závazků už akcie letos ztratily více než 80 procent.



Hongkongská burza neupřesnila, proč bylo obchodování s akciemi Evergrande nyní pozastaveno. Zároveň není jasné, kdo krok inicioval.