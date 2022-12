Lidé s fotovoltaikou mohou šetřit hned, říká šéf instalační firmy

Nabídka počítá s tím, že lidé začnou šetřit s fotovoltaikou hned po objednání a nemusí čekat, až jim elektrárnu firma nainstaluje na střechu. Podle majitele holdingu Malina Cyrila Regnera jde o revoluční novinku, která změní dosavadní způsob, jak lidé na českém trhu fotovoltaiku nakupují.

Jaký mají lidé zájem o fotovoltaiku teď v zimních měsících?

Zájem je velký. Zima je totiž pro objednání solární elektrárny ideální období. Když si ji v prosinci objednáte, tak vám ji na jaře nainstalujeme na střechu a na startu hlavní sluneční sezony šetříte za energie s vlastní elektrárnou.

Na kolik peněz pořízení fotovoltaiky vyjde?

To vždy záleží na konkrétním domě i spotřebě domácnosti. Na jeden rodinný dům instalujeme průměrně 16–18 panelů. Cena takové elektrárny u nás vyjde na 250 až 300 tisíc korun po odečtení státní dotace.

Podle některých firem narazil solární boom na svůj strop, na trhu začínají docházet důležité díly, elektrárny není z čeho stavět. Jak je na tom vaše firma?

V Malině máme velkou výhodu, protože vlastníme výrobní továrnu přímo v Číně. Komponenty si vyrábíme pod vlastní značkou Gen2 a máme díky tomu plné sklady. Našim zákazníkům zajišťujeme nejrychlejší instalace na trhu. Problém je ale s drobnými komponenty, jako jsou například jističe. Těch je na trhu nedostatek a občas se stane, že stokorunový výrobek zdržuje instalaci fotovoltaiky za statisíce korun.

Představili jste novinku na trhu, koncept okamžité úspory za energie. Má řešit napjatou situaci na trhu?

Chceme našim zákazníkům nabízet na trhu něco navíc. Dělali jsme si průzkum, z kterého nám jasně vyšlo, že lidé stresuje čekání na instalaci elektrárny. Chtějí šetřit za energie hned. Proto jim vycházíme vstříc. S námi začnou šetřit hned, jakmile si fotovoltaiku objednají a zaplatí zálohu.

Jak to celé však bude fungovat v praxi?

Je to jednoduché. Každému, kdo si u nás objedná fotovoltaiku a složí zálohu, budeme každý měsíc na účet posílat tolik peněz, kolik by mu elektrárna ušetřila, pokud by již fungovala.

Jak budete počítat, kolik peněz máte lidem posílat?

Vybrali jsme deset referenčních elektráren, které jsme letos postavili v různých regionech České republiky. Každý den sledujeme jejich výrobu. Tu pak průměrujeme a vypočítáme jeden kWp, což je jednotka měrného výkonu fotovoltaické elektrárny. Ten pak vynásobíme výkonem zákazníkovy elektrárny. Vše vynásobíme pěti korunami bez daně z přidané hodnoty.

A to je výsledná částka?

Ano, tahle částka pak zamíří každý měsíc na účet zákazníka. Všechno si může kdokoliv zkontrolovat a spočítat na našem webu, který je dostupný všem.

Cyril Regner (36) Zakladatel jednoho z předních dodavatelů fotovoltaických elektráren v ČR.

V oblasti fotovoltaiky se Regner pohybuje více než 15 let.

Má podnikatelské zkušenosti nejen z Česka, ale také z USA, Afriky i Asie.

Spoluvlastní také producentskou společnost Regner Kovar Production, která se podílela na české pohádce Princezna zakletá v čase 2 a filmu Zatmění.

Z čeho budete lidem peníze vyplácet?

Projekt financujeme výhradně z našeho zisku. Jsme sice na trhu jen jeden rok, ale už nyní jsme jednou z největších firem v oboru.

Máte rámcovou představu, na kolik vás ty kompenzace mohou vyjít? Nepoloží vás taková akce?

Vyhradili jsme si na to několik desítek milionů korun. Jsme zdravá a prosperující firma. Naší velkou výhodou je, že si sami kontrolujeme výrobu, nemáme žádné mezičlánky či přeprodejce. Tím zákazníkům naše řešení zlevňujeme.

Kolik lidí tedy zaměstnáváte?

Před rokem jsme začínali s třiceti zaměstnanci. Teď dává Malina práci více než sedmi stům lidem.

Kde se vlastně vzalo jméno Malina Group?

Když jsem firmu zakládal, hledal jsem české slovo, které bude možné ve všech jazycích vyslovit. Malina je navíc inuitská bohyně slunce, dárkyně tepla.

Jak máte zajištěnou recyklaci panelů?

To je otázka, kterou momentálně řešíme. V České republice není v současné době recyklační linka na panely ani druhotné komponenty jako baterie. Jedním z našich plánů je podnikat i v této oblasti. Nicméně recyklace panelů je věc vzdálená. Panel má životnost v desítkách let.

Jaký bude ve fotovoltaice rok 2023? Bude pokračovat solární boom?

Určitě. Fotovoltaika je totiž spolehlivá cesta, jak si rychle snížit výdaje za energie. V kombinaci se státní dotací jde pak také o zajímavou investici.

Kdy se investice vrátí?

Vložené peníze se vám při současných vysokých cenách energií vrátí do pěti až šesti let. A pevně věřím, že se podaří co nejdříve dokončit legislativu ohledně komunitní energetiky. Právě na bytové domy a průmyslové podniky se chceme v Malině v dalších měsících a letech také zaměřit.