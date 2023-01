Energetici loni připojili čtyřnásobně více fotovoltaik, růst čekají u bytovek

Celkem bylo v loňském roce postaveno dokonce přes 300 megawattů nových fotovoltaik. Nicméně zhruba 60 MW výkonu na připojení k síti stále čeká, vyplývá z informací od CAFT.

Vysoký zájem o solární elektrárny potvrzuje i počet podaných žádostí na instalaci fotovoltaiky na rodinné domy v programu Nová zelená úsporám, kde vloni zaevidovali 53 tisíc žádostí, což je více než pětinásobný nárůst oproti roku 2021.

Podle představitelů CAFT bude solární boom v Česku pokračovat i v letošním roce mimo jiné díky rozvolnění některých legislativních pravidel.

„V roce 2023 očekáváme velký nárůst zájmu o fotovoltaiku ze strany bytových domů, kterým se letos zásadně zjednodušily podmínky. Očekáváme také vznik prvních desítek megawattů ve velkých instalacích budovaných na volné ploše. Odhaduji, že celkem by v roce 2023 mohlo být postaveno kolem 750 MW nového výkonu,“ uvedl předseda CAFT Aleš Hradecký.

Tahouny roku 2023 budou bytové domy

Instalovat fotovoltaické panely na střechu panelového domu bylo ještě donedávna téměř nemožné kvůli zastaralým zákonům. Podle nich by se všichni sousedé v panelovém domě museli dohodnout na jednom dodavateli, všichni by museli souhlasit s tím, že energii ze solárů budou odebírat.

Navíc by takový dům potřeboval licenci na provozování fotovoltaické elektrárny, která by z každého vlastníka bytové jednotky učinila podnikatele se vším, co to obnáší.

Postupně nicméně dochází k odstraňování těchto pravidel. Od 1. ledna začala platit vyhláška Energetického regulačního úřadu, která umožňuje sdílení elektřiny v domě, zavádí status vůdčího odběrného místa, ke kterému je připojena fotovoltaika na střeše a podobně. Novela vyhlášky zároveň odstraňuje nutnost mít souhlas všech vlastníků bytů či podílníků družstev.

V prvním čtvrtletí by měla rovněž vejít v platnost i v účinnost novela energetického zákona, podle které nebude potřeba mít licenci na provozování střešní fotovoltaiky o výkonu do 50 kilowatt.