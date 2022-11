Vlastníci bytů si na solární panely počkají, klíčová novela má zpoždění

Novela by zrušila povinnost mít licenci a stavební povolení na instalaci fotovoltaiky s výkonem do 50 kilowatt. Solární boom, který právě teď v Česku probíhá, by se tak naplno mohl projevit i na střechách paneláků.

Jenže návrh zákona uvízl v Poslanecké sněmovně, další projednávání je naplánováno až na prosinec. Z hlediska pravidel českého legislativního procesu je nepravděpodobné, že novela vejde v platnost ještě před koncem roku. Vlastníci bytů na ni přitom už nedočkavě čekají.

„Máme stovky a stovky SVJ, kterým jsme udělali návrh řešení, předložili jsme jim nabídku a dohodli jsme se, že až budou zákony, tak do toho půjdeme. Teď na to čekají jak na boží smilování,“ popisuje Vladimír Matajs ze společnosti Solární experti. Pokud by se vlastníci rozhodli fotovoltaiku rozjet ještě před schválením dané novely, museli by si zřídit licenci u Energetického regulačního úřadu se vším, co to obnáší.

„Problém s licencí spočívá v tom, že je to pak podnikání a dělá to z každého vlastníka bytu do poslední samoživitelky či důchodce podnikatele,“ vysvětluje Matajs. V bytovém domě, kde by se odvážili nainstalovat si FVE za stávajících zákonů, by museli všichni vlastníci podávat daňové přiznání. Vlastníci by se museli dohodnout, že budou elektřinu odebírat od jednoho společného dodavatele, muselo by dojít ke slučování elektroměrů a podobně.

Právě tyto bariéry měla novela odstranit. Za to, že se návrh zákona zřejmě nestihne do konce roku, podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely může opozice. Poslanecké kluby ANO a SPD totiž odmítly novelu projednat už v prvním čtení.

„Navýšení limitu pro instalaci FVE bez licence na 50 kW pomůže českým občanům. Proto jsme chtěli, aby ho Sněmovna schválila ve zkráceném řízení v prvním čtení. Opozice to zamítla a pravděpodobně připravila občany o šanci výhodně si vyrábět více vlastní elektřiny od začátku příštího roku,“ uvedl Síkela na Twitteru.

Na druhé straně o zákonu se mluví už více než půl roku. Už v květnu se zjednodušení povolování fotovoltaik dostalo do nesouvisející novely o plynových zásobnících. Nakonec z ní ale vypadlo. MPO tehdy slíbilo, že návrh k fotovoltaikám do 50 kW předloží do prázdnin, nakonec se tak ale nestalo a k poslancům se novela dostala až na konci září.

„Opozice to zpozdila o zhruba dva týdny, takže si nemyslím, že to je její chyba. Je to odpovědnost ministra Síkely, který by se k tomu měl postavit čelem a měl by si posypat hlavu popelem,“ míní Matajs. Podle něj měla vláda předložit novelu dřív. Tím, že tak neučinila, dostala do prekérní situace vlastníky bytových domů, kteří s rozvolněním pravidel od nového roku počítali.

SVJ mají nyní podle Matejse dvě možnosti. Buď si na pár měsíců roku 2023 zřídit licenci, anebo nechat své solární plány na chvíli u ledu.