Dřív bez oken, dnes s wifi. Jak se proměnilo pohodlí v českých vlacích

Brzda od Švejka

Záchranná brzda InterPanter

Jen málo technologií, se kterými se lidé mohou stále potkávat na železnici, přežilo bez zásadních změn ve fungování tak jako záchranná brzda. Ta stále pracuje na principu stlačeného vzduchu, který se během brzdění pustí do vzduchových válců. Jediným rozdílem je možnost strojvedoucího oddálit nouzové zabrzdění v případě, že by vlak po zásahu cestujícího zastavil na nevhodném místě. Například v tunelu.

Podobné je to i s uživatelskou funkčností. Kdyby si chtěl například Josef Švejk po sto letech zopakovat svůj kousek se záchrannou brzdou, zvládl by ho i dnes bez větších obtíží. Možná v případě italského rychlovlaku pendolino by se trochu zamyslet musel, ale určitě by zvládl zastavit i je.