Další rána pro České dráhy. Linku do Brna přes Vysočinu jim vyfoukl RegioJet

„Na základě posouzení a hodnocení nabídek byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka dopravce RegioJet a.s. Cestující se mohou těšit na nové vlaky a lepší dostupnost krajské Jihlavy. Smlouva o zajištění rychlíkové dopravy bude uzavřena na 15 let,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Nový dopravce by měl začít vozit cestující na přelomu let 2025 a 2026. Nasadit by měl nová vozidla, schopná jezdit alespoň dvousetkilometrovou rychlostí, což zřejmě alespoň v první polovině kontraktu využije jen na zlomku trasy. Nový přepravní řád by měl podle ministerstva zlepšit dostupnost Jihlavy, kam budou vlaky zajíždět každé dvě hodiny. Respektive každých 120 minut bude mezi spoje do Brna vložen přímý vlak do Jihlavy.

RegioJet nahradil České dráhy například na trase mezi Brnem a Ostravou na přelomu na sklonku roku 2019. Žluté vlaky je vytlačily dále například na regionálních linkách v Ústeckém kraji.