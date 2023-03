Dráhy zkoušejí nové motoráky. Nahradí Regionovy a soupravy z 90. let

„Vozy jsou nízkopodlažní, což usnadní cestování seniorům, rodinám s malými dětmi nebo handicapovaným. Všichni cestující pak jistě ocení ergonomicky tvarované sedačky, klimatizaci i moderní informační systém,“ uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Vozidla schopná jet až 120kilometrovou rychlostí, což na tuzemských lokálních tratích využijí jen málokde, pak nabídnou cestujícím například wi-fi připojení nebo dnes již běžné zásuvky.

Nové soupravy, jež nyní procházejí testy na zkušebním okruhu ve Velimi, navazují na dřívější motoráky polského výrobce, které pod označením RegioShark mohou čeští cestující potkat na neelektrifikovaných tratích například v Ústeckém kraji.

Ve srovnání s nimi mohou jejich novější přírůstky kromě klasické nafty spalovat i takzvanou bionaftu HVO, tedy bezfosilní palivo vytvořené z obnovitelných surovin.

Nové vlaky budou i pod trolejemi

Na tratích z Prahy do Kralup nad Vltavou a dále do Ústí nad Labem a mezi Prahou - Kolínem a Čáslaví vystřídají od konce příštího roku dvoupatrové jednotky CityElefant nové RegioPantery. Nové menší vlaky budou na vytíženějších úsecích jezdit zdvojené.

„Bude se jednat o první zcela nové vlakové soupravy dodané na středočeské a pražské koleje po dvanácti letech,“ uvedl k omlazení vozidlového parku středočeský radní zodpovědný za osobní dopravu Petr Borecký. Uvolněné vlaky posílí dopravu na dalších elektrifikovaných tratích v kraji.

Na trase z Prahy do Kralup pojedou soupravy RagioPanterů zdvojené. Oproti kapacitě jednoho CityElefanta se tak kapacita sedadel zvýší z 310 na 460. „Pro zbytek trasy, kde pojede už jen jedna nízkopodlažní souprava, kapacita 240 sedadel stačí,“ uvedl Borecký. Obdobné je to i s relací do Čáslavi, kde v úseku Praha - Kolín budou rovněž jezdit ve špičce zdvojené.

Celkem Středočeský kraj pořizuje dvacet nových souprav. „Vlaky budou mít maximální rychlost 160 kilometrů v hodině a budou vybaveny nejmodernějším evropským zabezpečovacím zařízením ETCS.

„Cestujícím nabídnou světlý a prostorný klimatizovaný interiér s ergonomicky řešenými sedačkami, wi-fi připojením k internetu či elektrickými zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky,“ uvedly České dráhy, které budou vlaky na elektrifikovaných tratích Středočeského kraje i nadále provozovat.