Na jihomoravské tratě míří noví dopravci, cestující svezou moderními vlaky

Hejtmanství sice porovnávalo nabídky dokonce tří dopravců, nešlo však o běžnou veřejnou soutěž. Není tak jasné, v čem Arriva předčila konkurenty, tedy Leo Express a České dráhy, kteří zájem o přepravu na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku také projevili.

„Smlouvu s Arrivou lze uzavřít nejdříve po uplynutí dvou měsíců od uveřejnění oznámení na úřední desce kraje. Jakmile ji podepíšeme, zveřejníme všechno také v registru smluv včetně cenových údajů,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS), proč zatím není ani známé, kolik firma získá z krajského rozpočtu za devět let provozu vlaků na třech linkách.

Její vozy obslouží trasu z Břeclavi do Znojma, ze Zaječí do Hodonína a odtud také přes Veselí nad Moravou až nejspíš do slovenské Myjavy.

Arriva se tak na jižní Moravu rozšíří ze Zlínska, kde však její nástup v roce 2019 provázely nemalé komplikace kvůli zpoždění, některé vozy dokonce nevyjely vůbec. Cestující věří, že nic z toho se tentokrát nebude opakovat.

„V Jihomoravském kraji jim nabídneme třináct modernizovaných, nízkopodlažních a klimatizovaných jednotek. Ve vlaku si pohodlně sedne přes sto pasažérů, umožníme přepravu kol a nabídneme třeba i wi-fi připojení,“ uvedl mluvčí společnosti Jan Holub s tím, že typově půjde o obdobné vlaky, které jezdí právě ve Zlínském kraji.

Ve hře i dvě páteřní trasy

Pro České dráhy to navíc nemusí být jediná prohra. Národnímu dopravci končí smlouvy i na obsluhu lokálních tratí v dalších částech kraje. Konkrétně jako balíček hejtmanství bez soutěže zadá další čtyři tratě, a to z Brna přes Kyjov do Veselí nad Moravou a dál na Uherské Hradiště, poté z Brna přes Moravské Bránice do Ivančic či Moravského Krumlova, ze Skalice nad Svitavou do Boskovic a poslední z Bzence na Hodonínsku do Moravského Písku.

„Kdy skončí jednání a padne verdikt o dopravci, nyní nelze stanovit. Smlouvy by ale měly být uzavřeny tak, aby nový provoz mohl začít od prosince 2024,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Alena Knotková s tím, že totéž platí i pro přímé přidělení vlaků na trati z Brna do Zastávky. Všude se počítá s nasazením moderních souprav, a tedy vyšším komfortem pro cestující.

Stěžejní „boj“ se ale povede o dvě páteřní linky z Tišnova přes Brno do Hustopečí či Židlochovic a z Letovic přes Brno do Křenovic, o něž se dopravci poperou ve skutečné veřejné soutěži. Na těchto trasách totiž kraj postupně nasazuje vlastní bílo-růžové moderní soupravy, které vítězi posléze propůjčí.

Dopravci tak mezi sebou bojují „jen“ o provoz. Nemusí dodat moderní vlaky, jako je tomu jinde. Jihomoravský kraj si od toho slibuje velmi výhodné ceny. „Nabídkové řízení je v přípravě, jeho zahájení plánujeme ještě letos,“ doplnila Knotková.

Kdo ovládne rychlíky?

A změny přichází i z Prahy. Nedávno totiž ministerstvo dopravy oznámilo, že České dráhy přijdou o další zásadní rychlíkové spojení z Brna ve směru na Jihlavu a dál do Prahy. Od přelomu let 2025 a 2026 bude patnáct let klíčovou linku obsluhovat výhradně RegioJet, který nabídl o miliardu korun lepší nabídku než státní dopravce. „Je to pro nás další krok v expanzi a těšíme se na nové soutěže,“ komentoval vítězství majitel RegioJetu Radim Jančura.

Jenže příchod soukromé konkurence nemusí být jen zmiňovaným přínosem modernějších souprav a vyššího komfortu. To je ostatně i případ RegioJetu na trase z Brna do Ostravy a dál. Ministerstvo, které Jančurovi na tamní provoz přispívá, jej v minulosti potrestalo kvůli neplnění dohodnutých podmínek.

„Vůči dopravci již byly uplatněny smluvní pokuty, které se týkaly zejména nedodržování předepsaného řazení souprav, nedostatečného počtu vozů, míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace či optického informačního systému a také absence wi-fi,“ vyjmenoval prohřešky mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Resort plánuje i další soutěže na rychlíkové tratě přes jižní Moravu. První taková by se měla týkat vlaků z Brna přes Jihlavu až do Plzně, vypsání tendru má v plánu ještě letos.

A jiné tendry se chystají na příští rok. To chce ministerstvo v jednom balíčku vysoutěžit dopravce na rychlíky z Brna do Olomouce přes Břeclav, z Brna přes Olomouc do Šumperka a také znovu trať na Ostravu. „Zahájení provozu s novými dopravci předpokládáme po roce 2027,“ dodal Jemelka.

8. září 2022