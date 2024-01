Stávka v Německu končí. Znovu pojedou vlaky do Berlína a Mnichova

Na obou trasách se ale cestující ještě setkají s omezeními. Provoz regionálních spěšných vlaků z Chebu do Marktredwitzu bude z kapacitních důvodů německého dopravce DB Regio Bayern obnovený od úterý. Do té doby mohou cestující využít osobní vlaky na lince Marktredwitz - Cheb - Aš - Hof, informovaly České dráhy.

Do Berlína první vlak, EC 178 Berliner, z Prahy vyjede v 6:28. Mezi Ústím nad Labem a Drážďany ale bude kvůli plánované výluce podle Českých drah jezdit náhradní autobusová doprava.

V pondělí do Mnichova vyrazí první vlak, EC 362 Bavorský expres, z pražského hlavního nádraží v 5:35. Ve stanicích Schwandorf a Regensburg Hbf budou ale muset cestující přestoupit do jiné soupravy. Z pondělí na úterý bude také obnovený provoz nočních vlaků, a to EN 456 na trase Štýrský Hradec - Praha - Berlin včetně přímých vozů z Budapešti do Berlína a vlaku EC 458 Canopus na trase Praha - Lipsko - Curych.

Návrat nákladní dopravy k normálnímu provozu potrvá podle vyjádření DB několik dní. V osobní dopravě bude obnova běžného provozu rychlejší. Od pondělí sice platí standardní jízdní řád, přesto dráhy nevylučují výluky. Během dne by se ale situace měla stabilizovat. Aktuální informace mohou lidé získat na webu Českých drah, v aplikaci Můj vlak nebo na síti X.

Stávka končí, jednání však pokračují

Stávka měla původně trvat do pondělního večera, zástupci DB a odborů strojvůdců GDL se však v sobotu dohodli na jejím předčasném ukončení.

Ve sporu o mzdy a pracovní podmínky mezi DB a odbory nastal v sobotu zvrat, když se obě znesvářené strany dohodly na obnovení pozastavených rozhovorů. Součástí dohody je závazek odborářů, že přinejmenším do 3. března nevyhlásí další stávku. Dráhy na oplátku vyplatí ještě v březnu strojvedoucím 1 500 eur (37 tisíc) jako protiinflační bonus, který se díky vládnímu opatření nebude danit.

Odbory GDL k ujednání sdělily, že dráhy ustoupily od svého nekompromisního postoje a písemně se zavázaly jednat o základních požadavcích strojvedoucích. DB uvedly, že se s odbory shodly na cestovní mapě, podle které se rozhovory povedou. Jednání, která budou neveřejná, potrvají pět týdnů.

Ochotu znovu jednat ocenil spolkový ministr dopravy Volker Wissing. Obě strany vyzval, aby k rozhovorů přistoupily zodpovědně, aby se tak Německo vyhnulo další stávce. Kvůli sporu o mzdy a lepší pracovní podmínky stávkovali strojvedoucí od listopadu už počtvrté.

Odbory GDL požadují snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, zvýšení měsíční mzdy o 555 eur (zhruba 13 650 korun) a také jednorázovou kompenzaci 3 tisíce eur (73 400 korun) kvůli inflaci. DB doposud nabídly zkrácení pracovní doby na 37 hodin týdně, větší snížení hodinového závazku podmínily snížením mzdy. Podle DB si strojvedoucí ročně vydělají včetně příplatků a bonusů 45 tisíc až 56 tisíc eur.