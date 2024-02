Německá letiště ruší nebo omezují kvůli stávce spoje, Prahy se to dotklo taky

Z Letiště Václava Havla Praha například bez problémů odletěl v 7:07 Airbus 319 společnost Lufthansa do Mnichova. Ten všechny spoje odbavuje podle letového řádu. Dopolední spoj do Frankfurtu je zařazen do plánu. Odřeknuta je však dnešní linka mezi Prahou a Düsseldorfem.

Dopolední a večerní let z Düsseldorfu, metropole Severního Porýní-Vestfálsko, do českého hlavního města západoněmecké letiště zrušilo, odřeklo i noční linku z Prahy.

Ochromena je ve čtvrtek také vnitroněmecká letecká doprava. Cestující dostali doporučení let přeložit na jiný den, nebo využít vlaky a autobusy. Některé lety z původních letišť neodstartují, ale odbaví je jiné vzdušné přístavy, do kterých aerolinky organizují cestu autobusem.

„Kvůli stávce odborů Verdi nejsou dne 1. února z Letiště Berlín Braniborsko (BER) možné žádné odlety,“ uvedlo berlínské letiště, které používá také název Willy Brandt. Stejná vyjádření zveřejnila na svém webu také letiště ve Stuttgartu a Hamburku. „Žádné odlety s cestujícími nejsou možné! Prosíme pasažéry, aby kontaktovali své aerolinky,“ uvedlo hamburské letiště.

Ministerstvo zahraničních věcí ‼️🇩🇪Dnes 1. února 2024 vyhlásil bezpečnostní personál stávku na 11 německých letištích!



Očekává se zpoždění a zrušení cca 1100 letů. Letecké společnosti nabídnou bezplatné změny a výměny letenek za vlak. Sledujte weby letišť a dopravců pro více informací. ✈️

Ostatní letiště, která se rozhodla část odletů nehledě na stávku odbavit, vydala cestujícím rovněž doporučení, aby si předem ověřili, zda jejich spoj nebyl zrušen. Cestující také musí po celý den počítat se zpožděními a s delší čekací dobou. Na některých letištích navíc není možné se k odletu odbavit, je zde ale možné přestoupit z jiného letu. To je případ Frankfurtu nad Mohanem, které je největším německým letištěm.

Verdi nyní vyjednává o vyšších mzdách pro zhruba 25.000 zaměstnanců bezpečnostního sektoru letišť a protestem chce zvýšit tlak na zaměstnavatele. Další kolo rozhovorů se uskuteční 6. a 7. února.

Na tento pátek odbory Verdi připravují další stávku za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky, tentokrát v regionální a městské dopravě. Tento protest s výjimkou Bavorska zasáhne celé Německo. Teprve toto pondělí přitom v Německu skončila stávka strojvedoucích železniční společnosti Deutsche Bahn (DB), která byla od loňského listopadu čtvrtá.