Němcům došla trpělivost s vládou. Zemi ochromil protest, má velkou podporu

Šumava z německé strany. Tady se to jmenuje Waldkirchen. Pondělí, krátce před polednem. Obvykle je v tuto dobu v jedenáctitisícovém turistickém městě, největším v okrese Freyung-Grafenau, do kterého člověk přijede, jakmile překročí hranici na přechodu Strážný, čilý provoz. Jenže teď je v centru na první pohled nezvyklý klid. Je to zvláštní pocit, nepotkat na ulicích prakticky jediné vozidlo.

A není divu. Pokud už někdo za volant auta usedl a vyrazil, stojí na příjezdových komunikacích v koloně stovek traktorů a nákladních aut.

Stávka zemědělců.

Něco, co si vláda kancléře Olafa Scholze ještě před pár týdny pravděpodobně nedokázala ani představit.