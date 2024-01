Němečtí farmáři stávkují. Zablokovali i přechody s Českem, tvoří se kolony

Velkou blokádu uspořádali zemědělci podle deníku Passauer Neue Presse v bavorské obci Philippsreut na hranicích s Českou republikou. Problémy jsou na krušnohorských hraničních přechodech mezi Českem a Saskem, neprůjezdný je přechod Philippsreut/Strážný v Jihočeském kraji i v Božím Daru v Karlovarském kraji.

V bavorském Freyungu se brzy ráno zemědělci shromáždili na parkovišti jednoho ze supermarketů, odkud se pomalou jízdou vydali v koloně k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný.

Hraniční přechod na Šumavě je zablokovaný v obou směrech, na příjezd z Německa je zhruba dvoukilometrová kolona.

„Policisté z Horní Vltavice dohlíží na situaci na české straně. Pendleři, kteří jezdí za prací do Německa, to museli otočit. Kamiony stojí v koloně,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

„Všude jsou desítky traktorů, Češi už v pět ráno neprojeli, přechod je zcela zablokovaný,“ potvrdil pendler Jan ze Strakonic.

Strážný je hlavní přechod do Německa v jihočeské části Šumavy. Nejbližší menší je u Zadní Zvonkové na Lipensku, který je vzdálený 50 kilometrů. Ten je určený jen pro osobní vozy. Další velký je až u Studánek na Českokrumlovsku.

Jen těsně stihl přes hraniční přechod v Božím Daru projet do práce pendler Rostislav Čech z Jáchymova na Karlovarsku. „Přes přechod jsme přejeli v půl páté ráno. To ještě blokovaný nebyl,“ potvrdil. Má ale obavy, jak se dostane po směně domů. „Přes Boží Dar to nepůjde, zavřené jsou i Vejprty, Potůčky, i Hora Svatého Šebestiána,“ posteskl si. Podle dostupných informací je zatím průjezdný hraniční přechod Kraslice - Klingenthal.

„Co se týče dopravy na D8 z Německa, provoz je plynulý, stávka provoz nijak neovlivnila,“ řekla policejní mluvčí Ústeckého kraje Veronika Hyšplerová. Průjezdné bez komplikací jsou také hraniční přechody v Libereckém kraji, informoval policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Čeští řidiči musí počítat s komplikacemi v okolí Drážďan, kde zemědělci znepřístupnili dálniční nájezdy. Traktory a další zemědělskou technikou blokují rovněž dálnice z Drážďan do Saské Kamenice a Lipska.

Blokády německá média hlásí z celé země, mimo jiné z Hesenska, Saska-Anhaltska, Severního Porýní-Vestfálska nebo Meklenburska-Předního Pomořanska. Problémy se nevyhnuly ani Berlínu, kde je na cestě do centra města kolona asi 300 traktorů. V hlavním městě se k zemědělcům přidali také řidiči nákladních vozů, kteří blokují hlavní tah u Braniborské brány v centru metropole.

Šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied v polovině prosince varoval vládu, že pokud neodvolá chystané škrty v zemědělství, rozpoutají farmáři od ledna takové protesty, jaké Německo ještě nezažilo. Kabinet Olafa Scholze jim před týdnem vyšel vstříc a oznámil, že zemědělská vozidla budou nadále osvobozena od daně a že daňové zvýhodnění nafty pro zemědělské stroje bude rušit postupně v několika krocích. DBV ústupek považuje za nedostatečný a požaduje odvolání všech úsporných návrhů.