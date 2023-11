KVÍZ: Protestovali studenti, švadleny i dýdžejové. Co víte o stávkách?

V pondělí zůstane většina českých školáků doma. Do masivní stávky učitelů se totiž zapojí více než polovina mateřských a základních škol, přidají se i některé firmy. Chtějí tím upozornit na nedostatek peněz ve školství, ale i pokles počtu hodin věnovaných výuce. Není to poprvé, co se kantoři k tomuto kroku uchýlili. Co víte o stávkách? Otestujte se v kvízu, který pro vás redakce iDNES.cz připravila.