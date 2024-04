Čtvrt století staré vlaky v moderním hávu svezou na jihu Moravy víc cyklistů

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vlak je nízkopodlažní s klimatizací, celý interiér je nový. K dispozici je připojení k internetu, nově přečalouněné jsou i sedačky. V oblasti jezdí hodně cyklistů, proto jsme nechali zvětšit prostor pro přepravu kol a kočárků,“ uvedl při středečním představení prvních dvou souprav generální ředitel společnosti Arriva Daniel Adamka.

Firma bude vlaky provozovat na objednávku Jihomoravského kraje na linkách na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku. Poprvé s nimi vyjede letos 10. prosince, smlouvu má na deset let.

Jezdit budou na linkách z Břeclavi do Znojma, z Hodonína přes Veselí nad Moravou do Vrbovců a z Hodonína do Zaječí. Nahradí tak vozidla Českých drah. Kraj za roční provoz zaplatí 231 milionů korun. Ročně vlaky ujedou 1,4 milionu kilometrů, což je 15 procent výkonů, které Jihomoravský kraj na železnici objednává.

„Našim dlouhodobým záměrem je přilákat lidi k cestování vlakem. Modernizované vlaky nabízí všestranný komfort od klimatizace po internetové připojení,“ uvedl náměstek jihomoravského hejtmana Jiří Crha (ODS).

Stejný typ vlaků už Arriva provozuje například ve Zlínském kraji. Jde o nízkopodlažní motorovou jednotku pro zhruba 100 sedících cestujících.

Ve vozech najdou cestující automat pro nákup krajských jízdenek i celostátních jízdenek OneTicket. Od prosince příštího roku mají být vlaky dovybavené systémem ETCS, což je jednotný evropský systém zabezpečení jízdy.

Arriva bude zatím jediným soukromým dopravcem, od něhož si kraj objednává provoz vlaků. Páteřní linky na elektrických tratích v okolí Brna, které zajišťují dvě třetiny výkonů v celém kraji, budou nadále provozovat moderními vlaky Moravia České dráhy. Uspěly v konkurenci RegioJetu a Arrivy ve výběrovém řízení a získaly smlouvu od letošního prosince na dalších deset let.