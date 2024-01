Končí v Drážďanech. Stávka německých drah od středy ochromí i české spoje

Stávka strojvedoucích v osobní dopravě společnosti Deutsche Bahn začne ve středu ráno a potrvá až do pondělí 29. ledna do 18 hodin. Strojvedoucí v nákladní dopravě začnou stávkovat už dnes večer.

„Stávka zasáhne i mezistátní spoje, cestující musí počítat s významně omezeným provozem na většině území Německa,“ uvedl Filip Medelský, mluvčí Českých drah (ČD). „Vlaky EC Berliner po dobu stávky pojedou pouze z Prahy do Drážďan, do cílových destinací pokračovat nebudou,“ dodal mluvčí.

Dálkové vlaky Hungaria jedou ve dnech stávky také pouze do Drážďan, navíc o nadcházejícím víkendu a v pondělí 29. ledna jejich jízda kvůli plánované výluce skončí už v Děčíně. „V pondělí je možné jet z Ústí nad Labem do Drážďan a zpět náhradní autobusovou dopravou,“ popsal Medelský.

Přeshraniční linka U20 z Děčína přes Bad Schandau, Sebnitz a dále do Rumburku funguje v běžném režimu.

Omezení se kromě spojů do Berlína nebo Hamburku dotýká také regionálních vlaků na západě Čech. V době stávky nepojedou spěšné spoje mezi Chebem a bavorským Marktrewditz. Naopak bez omezení jedou ve dnech stávky vlaky linky Marktrewditz–Cheb–Aš–Hof.

„Prověřujeme také zajištění pravidelné jízdy Bavorského expresu z Prahy do Mnichova,“ poznamenal Filip Medelský.

Omezení se dotýká také nočních spojů. Například spoj NightJet ze Štýrského Hradce do Berlína je po dobu stávky zcela zrušen, vlak Canopus jede na lince mezi Prahou a Curychem pouze na českém území. Nejedou také přímé vozy Budapešť–Břeclav–Berlín ve vlacích EN 476 a NJ 456.

„Noční vlaky se na koleje vrátí bez omezení znovu v noci z 29. na 30. ledna,“ uvedl mluvčí národního dopravce.

Lidé očekávají navýšení zpoždění

Cestující, kteří kvůli stávce nevyužijí již zakoupené jízdenky, je mohou buď vrátit a částku za jízdenku dostanou zpátky v plné výši, nebo ji od 30. ledna až do 5. února využít v některém ze spojů. „Cestujícím doporučujeme, aby si pro novou cestu zakoupili místenku,“ uvedl Medelský.

Že v příštích dnech může kvůli stávce přijít pozdě do práce, oznámila svému šéfovi Světlana Horová. „Doufám, že vlaky nebudou kvůli stávce nabírat zpoždění, už teď občas jezdí pozdě. Byla by to pro mě komplikace, vlakem denně dojíždím do práce,“ popsala.

Na pravidelné zpoždění vlaku z Prahy do Ústí nad Labem upozorňuje i Zuzana Černá. „Už teď vlak téměř nikdy nejede včas. A během stávky bude zpoždění určitě větší,“ sdělila.

Němečtí strojvedoucí stávkují opakovaně kvůli zlepšení pracovních podmínek, snížení počtu pracovních hodin z 38 na 35 týdně pro pracovníky ve směnném provozu se zachováním plné mzdy, navýšení měsíční mzdy o 555 eur a také jednorázovou kompenzaci tři tisíce eur kvůli inflaci.

Dráhy takové požadavky odmítají a navrhují navýšení mezd o 13 procent a jednorázový bonus 2 850 eur, který by se díky vládnímu protinflačnimu opatření nedanil. Od listopadu jde už o třetí stávku, ta poslední proběhla na začátku ledna. Tehdy v osobní dopravě trvala 64 hodin, v nákladní byla o osm hodin delší.