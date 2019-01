Výstavba „severní D1“ může pokračovat. Úsek z Opatovic postaví Strabag

Zmíněné konsorcium za stavbu 12,6 kilometru dlouhé dálnice požaduje 3,4 miliardy korun. „Předpokládáme, že na začátku dubna zahájíme práce naplno,“ řekl iDNES.cz generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Soutěž na stavební firmu museli silničáři zopakovat poté, co jim původní tendr vloni v květnu zrušil antimonopolní úřad.

„Když jsme rušili soutěž tak všichni říkali, že to nejsme schopni vysoutěžit, že to bude trvat rok až dva roky,“ uvedl Kroupa. Už od loňského května přitom společnost Eurovia staví navazující úsek Časy–Ostrov, který by však bez napojení z Opatovic začínal a končil v polích. Na zmíněnou 12,6 kilometrů dlouhou část nové komunikace by při zpoždění výstavby předchozího úseku mohli řidiči najet nejdříve u Dašic.

Důvodem pro zrušení původního tendru bylo banální administrativní pochybení při předávání informací od státního investora k účastníkům soutěže. Během jejího průběhu se uchazeči doptávali na doplňující informace, které ředitelství jednotlivým soutěžícím rozeslalo. V tomto dokumentu se však změnila příloha, na což ŘSD údajně uchazeče v hlavním materiálu dostatečně neupozornilo, argumentoval v odůvodnění Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Kromě zhruba půlročního zpoždění ve výstavbě má zrušení prvního tendru dohru i v podobě vyšší ceny, na kterou stavba dálnice vyjde. V původním výběrovém řízení totiž byla nejlevnější nabídka italsko–tureckého konsorcia Astaldi a IC Ictas Insaat Sanay ve Ticaret, které požadovalo 2,88 miliardy korun. Ceny druhého tendru začínaly na částce o zhruba půl miliardy vyšší.