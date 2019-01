Stavbaři chtějí od státu čtvrt miliardy za vyhazov ze zkolabované D1

Působení kazašsko-italsko-českého konsorcia na problematickém úseku dálnice D1 u Humpolce bude mít zřejmě soudní dohru. Sdružení vyhozených stavebních firem totiž od státu požaduje doplacení bezmála 280 milionů korun za stavební práce, které mělo na modernizované D1 prostavět. To ale státní investor zpochybňuje a platit odmítá.



Tři týdny poté, co ministr dopravy Dan Ťok kvůli kolapsu na opravovaném úseku na Vysočině ze stavby vykázal sdružení tvořené italskou Toto Costruzioni Generali, kazašskou SP Sine Midas Stroy a českou Geosan Group, přišel na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dopis, ve kterém se zmíněné společnosti domáhají doplacení více než tři čtvrtě miliardy korun.

Přes půl miliardy přitom už stát firmě vyplatil prostřednictvím čtvrtmiliardové zálohy na modernizaci dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem spolu se sedmi fakturami, které firmám státní investor proplatil během loňského roku.

Zbylých 280 milionů korun požadovalo sdružení po ŘSD doplatit do týdne, a pokud se tak nestane, hrozilo žalobou. „Pokud nebude dlužná částka uhrazena, je zhotovitel připraven použít všech prostředků k vymožení tohoto nároku včetně příslušenství,“ uvedl v dopise zástupce sdružení Michael Dibon.

Jeho výzvu nicméně ŘSD nevyslyší. „Uvedené vícepráce jdou nad rámec toho, co tam bylo skutečně uděláno, čili tyto nároky budou odmítnuty,“ řekl šéf ŘSD Jan Kroupa.

Kalamitní sníh

Problémy končící hledáním náhradního zhotovitele pro opravu čtrnácti kilometrů dálnice na Vysočině začaly dva týdny před loňskými Vánocemi, kdy provoz dálnice opakovaně zkolaboval a lidé na ní trávili v kolonách dlouhé hodiny. Kromě sněhu, jehož množství ministerstvo dopravy následně označovalo za kalamitní, se na tvorbě kolon podíleli i šoféři kamionů. Ti se s odvoláním na dodržování povinných přestávek odmítali rozjet i po znovuzprovoznění dálnice.

V neposlední řadě pak problémy zhoršilo i zpoždění stavebních prací, které firmy na rekonstrukci zdrželo do zimního období. Opravovaný úsek, který byl kvůli pracím zúžený, tak komplikoval práci silničářům odklízejícím napadaný sníh. Okamžitému přerušení stavby a rozšíření pruhů do celé šíře vozovky dále bránily výdutě, které podle ŘSD vznikly nevhodným způsobem oprav. Zasypávání těchto kaveren a uvedení dálnice do běžného zimního provozu silničáře zaměstnává ještě nyní. Pracovní termín předpokládá, že se provoz 130kilometrovou rychlostí na dálnici vrátí 18. února.

Vyšší než bankovní garance

Vykázání ze stavby zmíněnému sdružení hrozilo během loňska několikrát. Poprvé o ukončení smlouvy mluvilo Ředitelství silnic a dálnic v červenci. „Pokud řidiči volají, že se na některém úseku nepracuje, tak v tomto případě mají pravdu,“ uvedl tehdy mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Zároveň uváděl, že stát po působení mezinárodní stavební společnosti na české dálnici škodný nezůstane. Desetimilionové sankce, kterými státní organizace hrozila, si chtěla vynutit zajištěním bankovních garancí.

Ty jsou podle smlouvy stanoveny jako desetina hodnoty zakázky, tedy na zhruba 170 milionů. Pohledávky firem vůči investorovi tak výši těchto garancí výrazně převyšují. Naopak ŘSD po sdružení v několika pokutách za prodlení vymáhá zhruba 60 milionů korun. Požadavek na zaplacení zmíněných téměř 300 milionů tak může ŘSD zkomplikovat využití garancí při vymáhání platby smluvních pokut.