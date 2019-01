Firmy odstoupily z dostavby D11. Nemůžeme to státu dotovat, tvrdí šéf Eurovie

Zasypání děr po archeolozích a připravení trasy budoucí dálnice pro budoucí výstavbu by podle generálního ředitele stavební společnosti Eurovia Martina Borovky znamenalo vícenáklady ve výši zhruba 200 milionů korun. To by pro sdružení firem, kam ještě patří Metrostav a společnost Swietelsky, představovalo obtížně dobyvatelnou pohledávku, pokud by na stavbu poslalo bagry a pustilo se do stavebních prací.

Martin Borovka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Eurovia CS

„Nejsme banka, platíme svoje dodavatele, nemůžeme to státu dotovat,“ řekl MF DNES šéf Eurovie, která je vedoucím stavebního konsorcia. Sdružení proto dnešním dnem státnímu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy.

Podle Borovky totiž bude v současné situaci jednodušší, když firmy od zakázky odstoupí a ŘSD ji vypíše znovu. Případný soudní spor, ke kterému spor firem a státního investora směřuje, by totiž výstavbu dálnice mohl na řadu let zablokovat. Kromě problému se staveništěm firmy poukazují i na nárůst mezd a cen ropy, které přímo ovlivňují například ceny asfaltu.

Když někomu přidáme, budou chtít všichni, reaguje ŘSD

„Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ reagoval generální ředitel státního ŘSD Jan Kroupa. Ten ve svém dnešním tiskovém prohlášení naznačil, že hlavním důvodem, proč firmy nechtějí stavět, je nízká vysoutěžená cena. Zakázku na novostavbu dálnice totiž sdružení vyhrálo s cenou 2,6 miliardy korun.

V roce 2017 přitom byl nedostatek připravených stavebních projektů a firmy se proto v soutěžích předháněly ve snižování cen. To je případ i této stavby, kterou zmíněné sdružení vysoutěžilo za cenu o více než tři miliardy korun laciněji, než na kolik hodnotu stavby 15kilometrové dálnice odhadl projektant. Nyní se ale ceny stavebních prací v soutěžích opět zvýšily a začínají se blížit projektovým cenám.

Za rok a čtvrt od podání nabídky se tyto náklady zvýšily v průměru o 14,5 %, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně 6 %. „Ředitelství silnic a dálnic jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,” uvedl v tiskové zprávě obchodní ředitel Metrostavu Karel Volf.



Hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) doufá, že firmy se s ŘSD dohodnou a obyvatelé kraje se tak nebudou stávat rukojmími v jejich sporech. „Pokud by skutečně došlo ke zdržení stavby o několik let, je to zásadní zádrhel a jedna z nejhorších zpráv, které jsme mohli slyšet,“ řekl Štěpán ČTK s tím, že neměl žádné náznaky, že by věc byla v takovém stavu, že by hrozilo úplné zastavení stavby a opakování tendru na výběr stavební firmy. Od ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a od ŘSD bude hejtman chtít vysvětlení.

Pokračování dálnice D11 z Hradce Králové má dovést dálnici až na polské hranice. Předpokládaný termín pro dokončení dálnice mezi Hradcem a Smiřicemi byla polovina roku 2022, nyní je tento termín ale v ohrožení.

Může se tak opakovat obdobná situace jako u dálnice D35, kdy hrozilo, že stát kvůli problémům s tendrem nejdříve postaví dálnici v polích a teprve s odstupem ji napojí na existující síť.

Už od loňského května totiž navazující úsek ze Smiřic k Jaroměři staví společnost Porr a předpoklad jejího dokončení je do konce roku 2021. Do roku 2025 přímo ministr dopravy Dan Ťok slíbil propojit českou D11 s polskou dálnicí, která řidiče odvede až k Baltskému moři.