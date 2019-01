Ťok slibuje otevřít nové úseky dálnic. První rozšíření čeká D3

Ministr dopravy Dan Ťok si nedávno vyslechl kritiku, že v loňském roce otevřel jen čtyři kilometry dálnic.



To je trochu zavádějící, protože pak by největší hrdinkou byla pražská exprimátorka Adriana Krnáčová, která otevřela tunel Blanka. Ťok se hned ohradil, že letos otevře už 47 kilometrů nových dálnic a silnic 1. třídy a rozestaví se nových 178 kilometrů. Z toho ovšem padesát kilometrů připadá na opravovanou a modernizovanou D1. Které jsou tedy ony „Ťokovy dálnice“?

Rychleji kolem Zlína

Ze 13 krajských měst v Česku dosud na dálnice nejsou napojena tři. České Budějovice, Karlovy Vary a Zlín. Letos a napřesrok se otevřou úseky, díky nimž najedete na dálnici D3 u Miličína na jih od Benešova a užijete si ji až na kraj Českých Budějovic.

Vlastně úplně první stříhání pásky se odehraje v červenci na úseku D3 Bošilec–Ševětín na dálnici Praha–České Budějovice, kde už se dnes jezdí omezenou rychlostí po půlce rozestavěné autostrády.

Dokončení dálnice do Karlových Varů je zatím v nedohlednu, ale nové úseky, které budou zprovozněny do tří let, aspoň prodlouží jízdu souvisle po dálnici od Prahy. Neskončí už v Novém Strašecí jako dnes, ale v sousedním Řevničově. Pro představu, trasa z kraje Prahy do Karlových Varů měří 120 kilometrů, ovšem na dálnici z toho dnes připadá jen asi 35 kilometrů. Po dobudování rozestavěných kousků to bude necelých padesát kilometrů.

Pokud jde o Zlín, na spadnutí je stavba úseku dálnice D49 Hulín–Fryšták, který vlastně napojí na dálniční síť Zlín. Fryšták leží tři kilometry od krajského města. Stavět se podle aktuálních plánů začne v říjnu 2019.

Důležité obchvaty

Některé důležité silnice se skrývají pod zdánlivě nenápadnými označeními staveb, jako je obchvat Lechovic či obchvat Slaného. „Přes Slaný dnes řidiči na severu objíždějí Prahu, protože dosud není postavená tamní část Pražského okruhu,“ vysvětluje Jakub Stadler z ministerstva dopravy důležitost tamního obchvatu.

Podobně třeba stavba mimoúrovňové křižovatky u dnes již bývalé obce Třebušice zajistí, že silnice mezi Mostem a Chomutovem bude kompletně čtyřproudová. Dnes musejí uprostřed řidiči přibrzdit.

Na druhé straně, ani za Ťoka nenastal žádný pokrok v přípravě stavby dálnice D3 přes údolí Sázavy ve středních Čechách.

Důležitou kapitolou je i budoucí dálnice D35, tedy zjednodušeně řečeno, severní spojnice Pardubic a Olomouce, která má ulehčit déjedničce.

Ministři dopravy ji slibovali už před patnácti roky a někteří experti dokonce navrhovali odložit modernizaci D1 až po jejím zprovoznění. Ještě že se na ni nečekalo. To by se dálnice D1 desítky let nemodernizovala.

I tak se už dálnice D35 přece jen pomalu rodí. Úsek Časy–Ostrov se začíná stavět a bude hotový v roce 2022. Vzápětí k němu přibude sousední úsek Opatovice nad Labem–Časy. Ten začne u již zbudované několikapatrové kruhové křižovatky u Opatovic, na které krouží motoristé jedoucí mezi Hradcem a Pardubicemi. Tím se na dálniční síť napojí Vysoké Mýto a vůbec dnes odlehlá východní část Pardubického kraje.

Úseky, kde se nic neděje

S některými letitými dluhy nehnul příliš ani ministr dopravy Dan Ťok. Dálnice D3 mezi Prahou a Benešovem zůstává pořád jenom na papíře a ve snech. I když už v roce 2012 vycházely články, „že definitivně povede přes Posázaví“, nezačal tu ještě ani souboj s ekology o její trasu a povolení ke stavbě. S ní nesouhlasí ani okolní obce, protože údolí Sázavy by překonával dálniční most u Hostěradic, kde je dnes romantický vodácký úsek Sázavy a historický železniční viadukt Žampach.

Média již dříve severní část D3 trefně vřadila do kategorie „úseky, kde se nic neděje“.

Podobně mezi ně patří i naopak nejjižnější část D3 mezi Českými Budějovicemi a hranicí s Rakouskem, kde se dnes jezdí kolem varujícího pomníku tragické nehody autobusu u Nažidel.

Ani u dálnice D6 těsně před Karlovými Vary nezbytné povolovací kolečko také ještě pořádně nezačalo. Není proto divu, že někteří politici Ťoka označují za neschopného. Tak, jak to třeba v úterý učinil předseda STAN Petr Gazdík při debatě o D1. „Ať se pan ministr podívá do okolních zemí, kde se staví rychleji. U nás zamrzl hlavně výkup pozemků pro nové stavby,“ míní Gazdík.

Pravda je, že Rakušané jsou na tom o něco lépe. Jim z druhé strany D3 na jihu Čech chybí už jen asi 10 kilometrů k hranici s Českem. V Česku i po zprovoznění rozestavěných kusů bude ještě chybět 40 kilometrů na jih od Budějovic.

Debata o D1 šla do ztracena

Teprve před pár dny skončila třídenní sněmovní debata o situaci na dálnici D1. Iniciovali ji lidovci, kteří včera navrhli usnesení, aby vláda urychleně uvolnila omezení na rozestavěné dálnici. Usnesení neprošlo. „Hnutí ANO dalo jasný vzkaz, že až budete příště čekat 14 hodin na D1, nic se nestalo,“ komentoval to poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský, který diskusi prosadil.

Ministr Ťok minulý rok pod tlakem premiéra Andreje Babiše zveřejnil strategii, podle které budou všechny hlavní dálnice postavené a modernizované v roce 2030. Zbývá mu ještě 11 let, ale vlastně už je i tenhle termín „na hraně“.