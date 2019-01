Velká automobilová jízda končí, tuzemské fabriky zpomalí

Celkem loni v Česku sjelo z montážních linek přes 1,4 milionu osobních aut, což bylo zhruba o dvacet tisíc více než předloni. Z trojice výrobců osobních vozů nedosáhla rekordu pouze nošovická továrna Hyundai Motor Manufacturing Czech, která vyprodukovala meziročně přibližně o 16 tisíc vozidel méně.

S dalším snížením výroby z loňských 340 tisíc vozů počítá nošovický závod Hyundai. Letos by měl vypustit do světa 318 tisíc aut. „Důvody pro snížení jsou stejné jako v loňském roce: stagnace či pokles poptávky na některých velkých evropských trzích, ať již v důsledku brexitu, či nových daní uvalovaných na koupi a registraci aut se spalovacím motorem. Jde zejména o objednávky z Velké Británie, ale i z Itálie, Francie či Nizozemska,“ uvedla společnost.

Hyundai se ve svých odhadech odbytu držela při zemi už v loňském roce, kdy výrobu směřovala ke 330 tisícům vozů. Teprve v průběhu roku cíl zvýšila o deset tisíc automobilů. Škoda Auto v minulém roce zvýšila produkci o více než tři procenta, přičemž její značku nesly podle statistik Sdružení automobilového průmyslu Auto SAP téměř dvě třetiny v tuzemsku vyrobených vozidel.

Se snižováním výroby počítá i kolínská TPCA. Proti dodaným téměř 211 tisícům vozidel společnost pro letošní rok počítá s výrobou 200 tisíc vozů, řekl MF DNES mluvčí společnosti Tomáš Paroubek.

Letos výrobci mohou počítat spíše se stagnací počtu vyrobených aut na hodnotách z loňského roku, řekl v rozhovoru pro agenturu ČTK člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar. „Nacházíme se v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě, a to nemůže trvat donekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce,“ uvedl Wojnar, který je zároveň prezidentem Sdružení výrobců automobilů.

Čína táhne škodovku

Největším odbytištěm nových aut mladoboleslavské Škody je podle počtu prodaných vozů Čína. V ní se během loňska prodalo přes 430 tisíc aut značky, což představuje pětiprocentní meziroční nárůst.

Naopak nejrychleji rostoucím trhem je Rusko, kde automobilka během loňska prodala téměř o třetinu vozů víc. To představuje odbyt zhruba 81 tisíc škodovek, čímž se tato země v počtu odebraných vozů zařadila na čtvrtou příčku za Česko se zhruba 90 tisíci vozy ročně a před Velkou Británii. Druhá příčka patří Německu, kde se z 1,25 milionu škodovek vyrobených po celém světě prodalo 170 tisíc vozů.

Z výroby konkurenční jihokorejské automobilky Hyundai zůstává v Česku zhruba 16,5 tisíce vozů, což je přibližně 4,8 procenta. Nejvíce vozů z loňské produkce putovalo do Německa (necelých 50 tisíc), Velké Británie (přes 38 tisíc vozů), Španělska (28 tisíc) a do Itálie (20 tisíc). Ze zemí mimo Evropskou unii nejvíce vozů z nošovického závodu směřovalo do Ruska (téměř 26 tisíc).

Kamionům se nedařilo

Dařilo se i ostatním výrobcům vozidel s výjimkou nákladních aut. Tatra Truck a Avia, patřící do skupiny zbrojaře Jaroslava Strnada, sice poskytly jen čísla za prvních devět měsíců letošního roku, ale i z nich je patrný pokles výroby.

Předloni totiž Tatra za 12 měsíců uvedla na trh 1 481 nákladních aut, loni do září to bylo jen 559 vozidel. Avia, která v minulém roce obnovila výrobu, počítala se 150 vyrobenými vozidly. Do listopadu, kdy výrobu oficiálně ukončila, bylo vyrobeno 39 vozidel.