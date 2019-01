Dálnici D1 na Vysočině zprovozníme před koncem února, ujišťuje Ťok

Rozpravu provázela kritika některých opozičních poslanců. Místy se stočila až k osobním výpadům. O zařazení bodu týkajícího se D1 usilovala opoziční KDU-ČSL.

Ministr řekl, že do pátku 25. ledna by měla skončit injektáž kaveren, které vznikly pod středovou kanalizací neodbornými pracemi. Do poloviny února by měly být hotové práce, které je nutné dodělat před plným zprovozněním dálnice.

„Další snahou je, aby od začátku další sezony tam nastoupil nový dodavatel, který bude schopen pokračovat v těch stavebních pracích, aby se ten úsek dal dohromady,“ uvedl ministr.

Ťok také informoval, že v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek upraví ministerstvo podmínky odstoupení od smlouvy a zlepší možnost správce stavby ovlivňovat postup stavební firmy, pokud nebude postupovat podle předpokládaného harmonogramu.

Nové podmínky mají také umožnit ukončení smlouvy před zahájením stavby z důvodu zjevné neschopnosti zhotovitele toto dílo provést. Na dálnici by podle něj měla také mnohem víc dohlížet dopravní policie.

Lidovecký poslanec Vít Kaňkovský v úvodním projevu mimo jiné řekl, že by chtěl, aby Ťok představil plán legislativních i nelegislativních kroků k tomu, aby budoucí rekonstrukce páteřních sítí probíhaly jiným způsobem a aby se rizika obdobných událostí minimalizovala.

„Myslím si o vás, že jste neschopný ministr,“ řekl Ťokovi poslanec STAN Petr Gazdík. Dění v opravovaném úseku D1 u Humpolce je podle něj dáno především neschopností šéfa resortu dopravy. Obvinil ho z toho, že nebyl schopen odhadnout, jak dlouho bude oprava trvat. Ťok na oplátku označil Gazdíkova slova za laciný populismus, který má do pravdy daleko. „Řekl bych, že z mého pohledu vám chybí slušné vychování,“ poznamenal Ťok.

Pražský poslanec ČSSD Petr Dolínek označil úvodní slova poslance Kaňkovského za expozé lokálního poslance z Vysočiny a za estrádu na téma „já jsem poslanec z jednoho kraje“. Kaňkovský se otázal, zdali je půl milionu obyvatel Kraje Vysočina méněcenných a vyzval Dolínka, aby vážil slova.

Sněmovna už se z časových důvodů nedostala k hlasování o navržených usneseních. Občanští demokraté chtějí vyzvat ministra dopravy, aby na příští rok připravil zlevnění dálničních známek, které by odráželo nedostačující kvalitu a průjezdnost klíčové dopravní infrastruktury.

Lidovci mimo jiné navrhují, aby Sněmovna konstatovala, že ministerstvo i Ředitelství silnic a dálnic selhaly při zajištění průjezdnosti D1 v zimním období. Vládu chtějí vyzvat k tomu, aby podnikla takové kroky, které povedou k urychlenému obnovení plného provozu na opravovaném úseku. Piráti chtějí vyzvat premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky na modernizaci zmíněného úseku dálnice.