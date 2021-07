Dva lidé vyhrají let do vesmíru. Miliardář Branson spustil loterii

„Jsem Richard Branson a mám pro vás výjimečnou pozvánku. Chtěli byste cestovat do vesmíru? Nedávno jsem se účastnil letu společnosti Virgin Galactic a spolu s fantastickou posádkou jsem měl ten nejpozoruhodnější zážitek, když jsem sledoval Zemi shora. Jsem nadšený, že vám nyní mohu podobnou příležitost předat,“ říká v propagačním videu Branson, majitel společnosti Virgin Galactic, která je jednou z průkopnic vesmírné turistiky.



Firma prodává letenky na suborbitální lety za stovky tisíc dolarů. Avšak na jedné z příštích cest čekají dvě místa na vítěze nevšední loterie, kterou Branson minulý týden spustil. Zájemci se do soutěže mohou zapojit tím, že přispějí do sbírky na charitativní platformě Omaze. Dar nicméně není povinný, platforma zkrátka pustí účastníka do registrace, i když žádnou částku nezaplatí.



Suborbitální let V rámci suborbitálního letu loď nepřekročí oběžnou dráhu, pouze se dotkne hranic vesmíru, což bylo v případě Bransonova letu 80 kilometrů nad mořem.

Vybraná suma poputuje do neziskové organizace Space for Humanity (česky Vesmír pro lidstvo), která si klade za cíl vyslat do vesmíru smrtelníky s různým ekonomickým zázemím či různého rasového původu.

„Richard Branson a Space for Humanity jsou průkopníky v demokratizaci přístupu do vesmíru, aby z něj nebylo něco, co je k dispozici pouze nadmíru bohatým jednotlivcům a astronautům, ale aby byl k dispozici všem lidem,“ vysvětluje Matt Pohlson, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Omaze, která má celou akci na starosti, pro USA Today.

Vítěz bude jenom jeden, nicméně na palubu raketoplánu si bude moct pozvat hosta. Výhra zahrnuje výcvik, prohlídku kosmodromu od samotného Bransona, suborbitální let k hranicím vesmíru pro dva a také noc v hotelu po opětovném přistání na Zemi. Loterie poběží až do konce prázdnin a vítěz by měl být znám 29. září.

„Mnoho lidí mluví o vesmíru jako o dalším mezníku lidstva,“ komentuje Pohlson. „Naše porozumění vesmíru nám pomáhá porozumět tomu, kdo jsme, a našemu lidskému potenciálu. Myslíme si, že všechny lidské bytosti by měly mít přístup k naplnění svého potenciálu,” dodává ředitel.

„Sdílíme tuto planetu všichni dohromady. Musíme se starat o ni i o sebe navzájem. Tím, že dáme lidem z celého světa přístup k této zkušenosti a perspektivě, můžeme dále posouvat náš kolektivní vztah a vztah k naší planetě,“ doplňuje výkonná ředitelka neziskovky Space for Humanity Rachel Lyons.

Pravidla vesmírné loterie

A jaká jsou tedy pravidla soutěže? Člověk se sice může zaregistrovat až 6000krát, aby zvýšil šanci na úspěch, ale ten, kdo neziskové organizaci přispěje vyšší částkou, bude mít takové násobení svých šancí jednodušší. Zatímco příspěvek deset dolarů (zhruba 218 korun) se rovná stovce zápisů do systému, stodolarový dar činí už dva tisíce registrací.

V loterii budou navíc zvýhodněni občané Spojených států. Pokud vyhraje Američan, Virgin Galactic za něj zaplatí i daň, která se vztahuje na výhry z loterií. Pokud se vítězem stane někdo mimo USA, bude zaplacení příslušných daní v jeho zemi čistě na něm. Soutěže se nemohou účastnit lidé mladší osmnácti let ani zaměstnanci společnosti Omaze. Loterie rovněž předběžně vylučuje všechny obyvatele států, na něž má USA uvalené sankce. V podmínkách se také uvádí, že poskytovatel ceny může na výherci požadovat, aby dodal důkaz o určitých očkování, včetně očkování proti koronaviru.



Britský magnát Branson se minulou neděli stal prvním člověkem na světě, který letěl k hranicím kosmu ve své vlastní vesmírné lodi, konkrétně v raketoplánu VSS Unity. V úterý má v jeho šlépějích jít i nejbohatší muž světa Jeff Bezos, který poletí se svou společností Blue Origin na palubě raketoplánu New Shepard. Bezos nicméně plánuje doletět dál než Branson.